Dit is de nieuwe Renault Zoe

Volledig nieuw is de nieuwe Zoe niet. Met zijn nieuwe front en achterlichten zouden we normaliter eerder spreken van een ingrijpende facelift. Echter, onderhuids is er zoveel veranderd, dat de Zoe derde generatie alle aandacht van een volledig nieuw model verdient.

Voordat we het over die techniek hebben, eerst even het uiterlijk. Het grotere logo voor is voortaan blauw omrand, de koplampen zijn nieuw en bevatten led-dagrijverlichting en ook bumper en motorkap zijn up-to-date gemaakt. Aan de achterkant onderscheidt de nieuwe Zoe zich met nieuwe achterlichten, waarin dynamische richtingaanwijzers zijn verwerkt.

Het interieur is net wat ingrijpender aangepakt en dat zit hem met name in de materiaalkeuze, waarvan de ontwerper tegenover AutoWeek erkent dat daar nog ruimte voor verbetering was. De stoffen zijn 100 procent gerecycled, de klokken bestaan uit een 10-inch scherm (vanaf de eenvoudigste uitvoering standaard), er is een inductielader voor de smartphone leverbaar en de nieuw ontworpen middenconsole huisvest de eveneens nieuwe pook.

Die pook vormt een mooi bruggetje naar de nieuwe techniek, want naast stand D kun je hem ook in B zetten. Dan regenereert hij optimaal, waardoor de meer ervaren EV-rijder voor nog meer schone lucht de schone kunst van het one pedal driving kan beoefenen.

Dat is dan ook weer goed voor de actieradius, nog steeds een van de heikele punten bij EV's. Die is bij de nieuwe Zoe namelijk 390 km WLTP en dat is interessant, want dat is beduidend meer dan twee onlangs aangekondigde, heel belangrijke concurrenten. De Opel Corsa-E haalt namelijk 330 km WLTP, de Peugeot e-208 doet 340 km. Voor de rest zit de Zoe cijfermatig heel dichtbij het PSA-duo. Zo levert de nieuwe Zoe-motor, de R135 die de 80 kW sterke R110 vervangt, 100 kW (136 pk) en meet de accu 52 kWh.

De Zoe kan voortaan ook aan de snellader, waar hij met maximaal 50 kW in dertig minuten 150 km kan 'bijtanken'. Een laatste punt waarmee de Zoe zijn concurrenten de loef afsteekt: waar de Corsa-E en de e-208 pas volgend jaar op de markt komen, begint de productie van de nieuwe Zoe al na de zomervakantie, zodat we hem komende herfst al op onze wegen mogen verwachten. Tegen welke prijs is echter een vraag die nog even open blijft.

Meer over de nieuwe Renault Zoe lees je in AutoWeek 25, die woensdag verschijnt. Mis ook onze video niet die we bij de onthulling in Parijs maakten.