Klaar voor de bloedhitte: Renault e-Plein Air

De e-Plein Air is om te beginnen een Renault 4 Plein Air. Die variant was ook in het verleden een volledig opengeknipte variant van de 4, in de stijl van de Fiat 500 Jolly. Ook op de moderne remake ontbreekt niet alleen het dak, maar zijn ook de deuren weggelaten. Het ontstane gat wordt opgevuld met een wat hogere dorpel.

Dan het e-gedeelte. Dat duidt natuurlijk op de elektrische aandrijflijn, die naar verluidt wordt geleend van de Renault Twizy. Waarom ook niet: een langeafstandsauto is deze Plein Air niet, terwijl-ie zelfs met de beperkte Twizy-kracht ongetwijfeld vlotter is dan een reguliere 4.

Het uiterlijk van de speciale klassieker werd wat gemoderniseerd met een nieuwe grille, bijzondere wielen en e-Plein-Air-stickers. Het interieur is in helder blauw uitgevoerd. Een achterbank ontbreekt, want de aandrijflijn neemt een behoorlijke hap uit het ‘interieur’. Om de enorme ‘puist’ achterin te camoufleren, geeft Renault z’n zomerse wonder een leuk rieten mandje mee.

De Renault e-Plein Air is in het leven geroepen om de tiende verjaardag van 4L International kracht bij te zetten. De auto is dan ook op dat evenement voor 4-rijders gepresenteerd.