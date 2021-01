Alpine komt met elektrisch modellenoffensief

De toekomst van Alpine is elektrisch. Dat blijkt wel uit de toekomstplannen van het merk, die zijn al behoorlijk concreet. We kunnen drie nieuwe Alpines verwachten in de komende jaren.

De wedergeboorte van Alpine werd in 2017 een feit met de onthulling van de retro A110. Het sportautomerk van Groupe Renault had in de jaren die volgden relatief weinig nieuws te melden, maar de komende jaren komt daar flink verandering in. Er komen namelijk drie nieuwe modellen aan. Het grootste nieuws is misschien nog wel de aandrijving: Alpine krijgt namelijk een puur elektrisch aanbod. De nieuwkomers laten zich al voorzichtig zien in een teaserfoto en ook al maakt dat al best een hoop duidelijk, Alpine verklaart zich graag nader.

Op links zien we een compact model met de onmiskenbare dubbele kijkers van het merk in z'n neus. Dat wordt volgens Alpine een 'hot hatchback'. Die komt op een nieuw voor compacte modellen bedoeld platform van Groupe Renault te staan, dat ook geschikt is voor elektrische aandrijflijnen; CMF-B EV. Een volledig elektrische sportieve hatchback in het segment van de Clio, dus. Of het ook een daadwerkelijke vervanger van de Clio RS wordt of dat Renault naast Alpine een 'Alpine-versie' van de Clio krijgt, valt nog te bezien.

In het midden zien we overduidelijk een SUV/cross-over. Helemaal correct, zegt Alpine. Dat wordt een 'Sports Cross Over', zoals ze het noemen, voor het C-segment. Die troont op de nieuwe modulaire EV-basis van de alliantie: CMF-EV. Op dat platform verschijnt onder meer de productieversie van de Renault Mégane eVision én de Nissan Ariya. Van die basis weten we al dat er een configuratie mogelijk is waarbij twee elektromotoren voor vierwielaandrijving zorgen en samen tot rond de 400 pk kunnen mobiliseren. In het geval van de Ariya zit je daarmee in pakweg 5 seconden op een snelheid van 100 km/h en dankzij het 87 kWh-accupakket kom je er tot 400 km ver mee (WLTP).

Tenslotte zien we op rechts een auto die op het eerste oog behoorlijk op de huidige A110 lijkt. Dat is ook zeker de bedoeling, want dit wordt de opvolger van de A110. Hierover is Alpine nog wat geheimzinniger, maar ook hier geldt weer dat er geen brandstofmotor meer aan te pas komt.

Lotus

Toch is er al wel iets meer bekend over die nieuwe A110. Alpine zegt namelijk dat het die auto samen met Lotus ontwikkelt. Opvallend, Lotus en Alpine-moederbedrijf Renault halen dus hun vroegere banden weer aan. Het gaat om een technische samenwerking tussen Lotus en Alpine die niet alleen de nieuwe A110 als gevolg zal hebben. Er is een memorandum van overeenstemming getekend tussen de twee bedrijven met als doel om samen te onderzoeken wat er nog meer aan technische kennis en bedrijfsmogelijkheden gedeeld kan worden. Vooralsnog is de Alpine 'A110' het enige concrete doel, maar kijk er niet gek van op als Lotus zelf dus met een evenknie van de elektrische Franse sportauto komt. Ook willen de twee partijen samen kijken naar mogelijkheden op motorsportgebied, waarbij Lotus graag een kijkje in de keuken neemt bij Alpine als het aankomt op de Formule 1 en Formule E.

Alpine als Renault's sportieve tak

Er zitten dus interessante concrete producten aan te komen van Alpine, maar ook zal het merk een prominentere rol krijgen binnen Groupe Renault. Renault Sport Cars en Renault Sport Racing worden namelijk opgenomen onder Alpine. Wat dat nu al concreet betekent, is dat het Formule 1-team van Renault dit jaar verdergaat als Alpine. Voor de sportieve auto's van Renault heeft het ongetwijfeld ook gevolgen. We hadden het eerder al over de Alpine-tegenhanger van de Renault Clio RS, maar waarschijnlijk verdwijnt de 'RS'-aanduiding in z'n geheel. Het lijkt logisch dat er voortaan over Alpine gesproken wordt in plaats van RS en dat er dus Alpine-versies van Renaults aankomen.