Prodrive viert 25 jaar WRC-Impreza met P25

In 1997, 25 jaar geleden dus, maakte de Subaru Impreza zijn debuut in het WRC. Deze volgende stap in de roemruchte rally-historie van de Impreza viert bedenker Prodrive met een nog geheimzinnig ‘feestmodel’, de P25.

Prodrive is de Britse raceautobouwer die in de jaren negentig bekend werd als de kracht achter - vooral – de rally-Impreza’s waarmee Subaru overwinning na overwinning behaalde. De oplettende lezer heeft waarschijnlijk al door dat Prodrive nu niet het allereerste begin van de rally-carrière van de Impreza viert, want dat was al in 1993. In 1997 werden de Groep A-auto's echter vervangen door de World Rally Car, de nieuwe standaardklasse in het World Rally Championship (WRC).

Dat betekende ook een ingrijpend vernieuwde Impreza. Niet alleen maakte het rallykanon kennis met de in dat jaar gepresenteerde facelift-neus, ook kreeg hij vanaf dat moment een veel bredere tweedeurskoets aangemeten. Deze Subaru Impreza 22B (foto 2) is een ware legende in liefhebberskringen en ook de auto waarop Prodrive zijn P25 lijkt te gaan baseren. Uiteraard wordt die wel moderner. Prodrive belooft meer dan 400 pk, een zestraps semi-automaat met schakelflippers en heel veel koolstofvezel, waardoor het gewicht binnen de perken moet blijven. Geheel in stijl worden er 25 P25’s gebouwd. Hoe de auto er precies uitziet weten we pas in juni, want dan wordt de speciale Impreza voor het eerst getoond tijdens het Goodwood Festival of Speed.

Overigens houdt Prodrive zich niet alleen maar bezig met het ontwikkelen van race- en rallykannonen. Het bedrijf is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de plug-inhybride versie van de Ford Transit Custom, een heel ander type vierwieler.