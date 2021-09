Private lease: dit betaal je voor de goedkoopste auto's

De goedkoopste nieuwe auto's van dit moment kosten relatief natuurlijk niet veel, maar je moet nog wel even iets boven de €10.000 op kunnen hoesten. Is dat geen optie, dan is private lease wellicht een alternatief. Wat ben je dan minstens kwijt?

Een blik op de AutoWeek Private Lease Vergelijker wijst uit dat de Citroën C1 en Peugeot 108 momenteel de goedkoopste auto's zijn qua private lease. Niet gek, als je bedenkt dat dit ook de goedkoopste nieuwe auto's zijn die je nu nieuw kunt kopen. Voor zowel de Citroën C1 als z'n Peugeot-broer ben je minstens €199 per maand kwijt bij private lease. Let wel: dan sluit je meestal een contract af voor 60 maanden en moet je onder de 10.000 km op jaarbasis blijven, al is er ook een aanbieder die voor de C1 voor die prijs het maximum aantal kilometers op 12.000 km zet. Je krijgt uiteraard de goedkoopste uitvoering. Wil je de meest complete uitvoering, dan ben je voor de Citroën C1 minstens €253 per maand kwijt en voor de Peugeot 108 €245. Ook dan gaat het weer om een 60 mnd/10.000 km-deal. Wil je er korter aan vast zitten of meer kilometers kunnen afleggen, dan ben je duurder uit. Meer details vind je in de Private Lease Vergelijker.

Een stapje duurder is de derde uit die drieling: de Toyota Aygo. Die kun je private leasen voor minstens €209 per maand. Dat scheelt je dus een tientje. Het voordeel bij de Aygo is echter dat deze voor dat bedrag aangeboden wordt met een looptijd van 48 maanden. Het maximumkilometrage staat ook hier voor dat bedrag wel op 10.000 km per jaar.

Nog iets duurder zijn de Mitsubishi Space Star, de Kia Picanto en de Hyundai i10. Die ogen echter ook nog wat frisser dan de op leeftijd geraakte drieling. De Hyundai i10 is zelfs pas twee jaar onder ons. De Kia Picanto onderging vorig jaar een facelift en ook de weliswaar al wat oudere Mitsubishi Space Star is nog vrij recent stevig gefacelift. De Space Star is na de C1, 108 en Aygo de goedkoopste, met een minimale maandprijs van €219. Wederom geldt dat voor 60 maanden en 10.000 km per jaar. De Kia Picanto volgt met €219 per maand, wel voor slechts 48 maanden, maar opnieuw met 10.000 km per jaar als maximum. De Hyundai i10 is de nieuwste en de duurste van dit drietal: die rijd je vanaf €229 per maand en dan ook op basis van 48 maanden en 10.000 km per jaar.

AutoWeek zette vorig jaar de genoemde Peugeot 108, Mitsubishi Space Star, Kia Picanto en Hyundai i10 naast elkaar in een vergelijkende test. Die vind je hier.