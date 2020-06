Vernieuwde Kia Picanto onthuld

Een krappe maand geleden tilde Kia de vernieuwde Morning in haar thuisland al op het podium. Daarmee konden we ook direct zien wat 'onze' Picanto aan veranderingen te wachten stond. Het eerste officiële beeld van de voor Europa bestemde Picanto maakt direct duidelijk dat de noviteiten van de Morning inderdaad ook voor ons gelden. De gefacelifte Picanto onderscheidt zich vooral met zijn nieuwe koplampen en iets anders ingedeelde achterlichten.

Bij de sportiever aangeklede GT-Line zijn de veranderingen iets uitgebreider; die heeft een nieuwe Tiger Nose-grille met iets dikkere chromen strips en rode lijnen in het midden. Ook is de voorbumper anders ingedeeld en krijgt de GT-line aan de achterkant een wat dikker voorkomen. De meer avontuurlijk ogende X-Line is ook onder handen genomen en krijgt, net als de GT-Line, voortaan beduidend meer chroom in het neusje. Ook hier is de voorbumper opnieuw getekend en al met al oogt de X-Line net even wat ruiger dan voorheen.

In het interieur zijn de veranderingen niet heel wereldschokkend. Het infotainmentscherm groeit wat, van 7-inch naar 8-inch. Ook is het 4,2-inch digitale instrumentarium herzien en voortaan iets anders van vorm. De Picanto kan in het vervolg overweg met een speciale app die je de mogelijkheid geeft om op afstand gegevens van je auto te bekijken en zaken als de klimaatregeling op afstand te bedienen. Voortaan kunnen er twee telefoons tegelijk verbonden worden aan het infotaimentsysteem via Bluetooth, één voor telefoneren en mediagebruik, de andere puur voor media. Ook kan het systeem overweg met Android Auto en Apple CarPlay.

Het navigatiesysteem in de Picanto (Kia UVO), maakt gebruik van live informatie over verkeers- en weersomstandigheden om een optimale route te berekenen. Ook kun je vanaf een speciale app routes of voorkeuren van je telefoon doorgeven naar het navigatiesysteem. Kia breidt verder de lijst met beschikbare veiligheidssystemen uit met Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning en Forward Collision Avoidance Assist.

Aandrijving

Kia zet een drietal bekende motoren op de internationale bestellijst van de herziene Picanto: de verder aangescherpte 101 pk 1.0 T-GDi, de 67 pk 1.0 DPFI en de 84 pk 1.2 DPFI. Die laatste twee stonden voorheen bekend als MPI's, maar hebben voortaan een nieuw injectiesysteem dat volgens Kia het verbruik en de uitstoot ten goede moet komen. In Nederland levert Kia de Picanto momenteel met de 1.0 MPI, dus dat wordt waarschijnlijk voortaan de 1.0 DPFI. Of de vernieuwde T-GDi en de 1.2 DPFI ook voor de Nederlandse markt leverbaar worden, is nog even afwachten. Overigens kan schakelen voortaan met een nieuwe halfautomatische versnellingsbak met vijf verzetten. Of de huidige handgeschakelde vijfbak ook leverbaar blijft, is nog de vraag.

Nederlandse informatie en prijzen volgen nog in de aanloop naar de marktintroductie. De opgefriste Picanto staat nog dit jaar bij de dealers.