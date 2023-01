Hoe zuinig is de Kia Picanto in de praktijk?

Meteen vanaf zijn introductie is de Kia Picanto een doorslaand succes. In Nederland leidt dat nog elk jaar tot grootse verkoopcijfers, waarmee de compacte Kia al jarenlang koning van het A-segment is. Reviewers waarderen hem om zijn volwassen rijgedrag en mooi afgewerkt interieur, maar hoe zit het met het benzineverbruik bij dagelijks gebruik?

In 2022 was de Kia Picanto opnieuw de populairste kleine auto van Nederland. In de nationale verkooplijsten neemt hij de tweede plaats in met 6.606 verkochte exemplaren. De huidige Picanto draait mee sinds 2017 en kreeg in 2020 een subtiele facelift. Hierbij is de populairste 1,0-liter motor voorzien van een nieuw inspuitsysteem, wat moet leiden tot een lager verbruik en een bijbehorende uitstoot. In de AutoWeek Verbruiksmonitor zien we vooral de ‘oude’ driecilinder 1.0 CVVT, die ook wel MPI wordt genoemd.

Met deze 1.0 CVVT onder de kap halen eigenaren van de Kia Picanto een gemiddeld verbruik van 5,8 liter op 100 km, wat overeenkomt met 1 op 17,4. Dat is 34 procent hoger dan het door de fabriek genoemde 1 op 23,2. Deze afwijking is niet ongebruikelijk, maar wel significant hoger dan het praktijkverbruik van een Hyundai i10. Zouden berijders van de sportiever ogende Kia er een pittigere rijstijl op nahouden?

Nieuwe motor, lager verbruik?

Leidt het nieuw inspuitsysteem van de nieuwe 1.0 DPi daadwerkelijk tot een lager verbruik? Dat is op basis van één waarde in de AutoWeek Verbruiksmonitor niet te zeggen. Wel rijdt de eigenaar van deze nieuwe Kia Picanto al 27.000 km lang met een gemiddeld brandstofverbruik van 1 op 19,2.

Heb je zelf een Kia Picanto en wil je weten of jouw auto meer of minder brandstof verbruikt dan gemiddeld? Houd dan je tankbeurten bij in de AutoWeek Verbruiksmonitor!