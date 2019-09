Hyundai i10 volledig nieuw naar IAA

De compacte klasse staat door de transitie flink op de tocht. De drieling 108, C1 en Aygo krijgt geen navolging meer en ook het bekende trio Mii, CitiGo en Up zal in zijn huidige vorm een zachte dood sterven. Deze auto's zijn eigenlijk alleen in Europa succesvol en dat is voor veel merken een te kleine markt om voor te investeren. Hyundai denkt daar anders over en heeft juist voor Europa een gloednieuwe i10 bedacht. In 2013, toen het huidige model zijn intrede deed, zette het in één klap al zijn concurrenten op achterstand door onder meer een grote AutoWeek-multitest te winnen en ook de duurtest-i10 die we destijds inzetten, mocht na diensttijd met een uitstekend rapport huiswaarts keren.

Doorontwikkelde techniek

Dat is mooi, want de nieuwe i10 staat grotendeels op dezelfde techniek, zij het natuurlijk stevig doorontwikkeld. Desalniettemin is natuurlijk zowel het interieur als de koets volledig nieuw. Om met de buitenkant te beginnen: de nieuwe i10 heeft een 4 cm langere wielbasis, is 2 cm lager en eveneens 2 cm breder. Dat alles geeft hem duidelijk meer 'stance' (wie een goed Nederlands woord weet: graag!) en de tweekleurige uitvoering die wij bekeken, ziet er nog wat rijker uit. De grote, trapeziumvormige grille heeft twee ronde dagrijlampen met honingraatmotief op de hoeken en een stel scherp getekende koplampen daarboven. De zijraampartij loopt uit in een scherpe punt die die C-stijl in tweeën lijkt te splijten en achterop prijkt een horizontaal vlak dat door C-vormige achterlichtmotieven lijkt te worden vastgehouden.

Wie de two-tone-rage helemaal beu is, kan gewoon voor één kleur kiezen. In totaal komen er tien koetskleuren (waaronder drie nieuwe) en twee dakkleuren (zwart en rood), wat het totale aantal varianten op 22 brengt.

Veiligheidssystemen

Ook vanbinnen heeft de tijd niet stilgestaan. Het dashboard wordt gedomineerd door een brede 'dakkapel'. Veel horizontale lijnen en luchtroostertjes die zo ver mogelijk naar buiten zijn geplaatst, moeten het gevoel van ruimte een boost geven. Het zeshoekmotief dat we in de neus al aantroffen, komt hier ook op diverse plekken terug. Voor de bestuurder is er een opklapbare middenarmsteun. Op de middenconsole krijg je, afhankelijk van de uitvoering, een radio met monochroom display of een 8 inch aanraak-kleurenscherm met Apple CarPlay en Android Auto, interactieve navigatie, Bluetooth en een achteruitrijcamera. Een SOS-knop in het dak maakt het gemakkelijk om in noodgevallen hulp op te roepen en wordt ook geactiveerd zodra de airbags worden opgeblazen.

Over veiligheid gesproken: de nieuwe i10 wordt leverbaar met onder meer rijbaanhulp, botspreventie, voetganger- en verkeersbordherkenning, automatisch grootlicht en vermoeidheidsherkenning. Met Bluelink kun je door middel van een app allerlei functies van je i10 op je smartphone in de gaten houden en bijvoorbeeld thuis uitgestippelde routes naar de navigatie verzenden.

De kofferruimte meet 252 liter en heeft een bodem die op twee hoogtes in te stellen is. In de bovenste stand vormt hij bij neergeklapte rugleuningen van de achterbank een vlakke laadvloer. Op de achterbank kun je kiezen uit een twee- of driezitsconfiguratie.

Drie- of viercilinder

Over de motorisering moeten we nog een tikje vaag doen. Zeker is dat Hyundai de nieuwe i10 gaat bouwen met twee verschillende, bekende motoren, beide met start-stopsysteem: de 1.0 driecilinder MPI met 67 pk en 96 Nm en de 1.2 viercilinder MPI met 84 pk en 118 Nm koppel. Nederland krijgt er daar slechts één van en welke dat wordt, hangt af van de CO2-beprijzing. Hoe dan ook, beide motoren zijn standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, waarvan ook een gerobotiseerde versie (semi-automaat) leverbaar wordt. Die twee transmissies komen in elk geval beide naar ons land.

Zodra we uitsluitsel hebben over de motorkeuze voor ons land zullen we dat hier melden en ook de Nederlandse prijzen zullen we zo spoedig mogelijk mededelen. De productie van de i10, die is ontworpen en ontwikkeld in Europa en in Turkije van de band zal rollen, start in november en dat betekent dat de eerste exemplaren rond de jaarwisseling het Nederlandse asfalt zullen betreden.