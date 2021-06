Toyota bevestigt Aygo-opvolger uit Tsjechië

Toyota schuift wat brokjes informatie over de opvolger van de Toyota Aygo naar ons toe. De nieuwe kleinste Toyota wordt zoals verwacht in Tjechië gebouwd en blijft dus een geheel Europese aangelegenheid.

De Toyota Aygo gaat door, weten we al enkele maanden. Beter gezegd: Toyota gaat door in het A-segment. Het Japanse merk heeft de opvolger van de huidige, tweede generatie van de Aygo namelijk nog geen naam gegeven. Ook in het laatste bericht houdt men vast aan termen als ‘een nieuw model in het A-segment’, wat juist suggereert dat er een naamswijziging op komst is.

GA-B

Dat is ook niet zo gek, want de nieuwe ‘Aygo’ is in veel opzichten anders dan zijn voorgangers. Onder de vele merken die stoppen met hun aanbod in het zogenaamde A-segment bevinden zich namelijk ook Peugeot en Citroën. De opvolger van de Aygo deelt dus niet langer zijn techniek met de Peugeot 108 en Citroën C1.

Nu hoeft dat in de basis geen grote verandering te betekenen, want het Frans/Japanse drietal is ook nu al vooral Japans onderhuids. Toyota grijpt de nieuwe situatie echter aan als een kans om zijn kleintje op het eigen TNGA-platform te hijsen, de basis waarop ook de rest van het gamma inmiddels rust. Meer specifiek gaat het om de GA-B-variant van dat platform, waarmee de ‘Aygo’ een technisch broertje wordt van de Yaris.

1.0 VVT-i

Daarmee is dan weer niet gezegd dat de kleinste Toyota een hybride wordt, want het gaat in dit segment natuurlijk vooral om het zo laag mogelijk houden van de kosten. De Yaris is er echter ook met een 1.0 VVT-i met 72 pk, een motor die prima in het A-segment past.

Toyota bevestigt dat de nieuwe Aygo net als zijn voorgangers gebouwd zal worden in de fabriek in Tsjechië, waarin de Franse merken inmiddels geen aandeel meer hebben. De vestiging is al klaargestoomd voor de productie van auto’s op TNGA-basis, meldt het merk. Toyota hoopt mede dankzij de Aygo-opvolger fors te groeien in Europa en wil dat er vanaf 2025 jaarlijkse 1,5 miljoen Toyota’s worden verkocht in ons werelddeel.

Met de Aygo X Prologue, hierboven te zien, blikte Toyota al eens vooruit op een nieuwe Aygo.