Prijzen Kia Proceed bekend

Kia maakt de prijzen bekend van z’n eigenwijze nieuwe Proceed. De auto is altijd uitgevoerd in sportieve GT-(line-)uitvoering en is zoals verwacht wat duurder dan de reguliere Ceed.

De Proceed is er vanaf €30.995. Voor dat geld staat een ietwat platgedrukte stationwagen klaar met de bekende, 120 pk sterke 1.0 T-GDi benzinemotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De auto is minimaal uitgevoerd als GT-Line en kost €2.400 meer dan een identiek uitgevoerde hatchback of Wagon-Ceed. Of, inderdaad, want een Wagon is bij de Ceed even duur als de reguliere vijfdeursversie. Het prijsverschil tussen de twee nuchterder Ceeds en de Proceed kan bij andere uitvoeringen oplopen tot €3.900.

Iedere Proceed is standaard voorzien van alle uiterlijkheden die horen bij een GT-Line, led-koplampen, keyless entry, climate control met twee zones, cruise control en een 8-inch touchscreen op het dashboard. Dat biedt toegang tot onder meer navigatie, Apple Carplay en Android Auto en digitale DAB+-radio. Qua veiligheidssystemen noteren we onder meer een rijstrookassistent.

Lekker vol dus, maar het kan altijd beter. Daarom is er de GT-Plusline, die voor minimaal €33.495 te boek staat. Die biedt bovenop de uitrusting van de reguliere GT-Line een draadloze smartphone-lader, JBL-audio, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een elektrische achterklep en een verwarmbare achterbank die in drie in plaats van twee delen neerklapbaar is. Ook dodehoekdetectie is aanwezig. De ‘echte’ GT, dus zonder ‘line’, is voorbehouden aan de topmotorisering met 204 pk en biedt behalve die krachtbron ook 18- in plaats van 17-inch lichtmetaal.

De Kia Proceed is er behalve met de genoemde motoren ook met een 140 pk sterke 1.4 T-GDi en een 1.6 diesel met 136 pk. Beiden zijn er behalve met de handbak ook met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De volledige prijslijst vind je hieronder.