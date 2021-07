Kia Ceed (2009)- Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Even handen zien: wie kent de Kia Cerato nog? Dat dachten we al: helemaal niemand. De eerste Kia Cee’d ken je echter vermoedelijk wél, want die auto was de eerste serieuze stap van Kia in het Europese C-segment. In 2009 kreeg het model een facelift, die uitgebreider is dan het lijkt.

De Cerato was een prima auto, maar ook typisch het product van een merk dat eigenlijk nog maar net begint. Het was een auto die zich een beetje voor zichzelf leek te schamen en die het vooral moest hebben van een laag prijskaartje, al zag deze Kia er wat ons betreft nog best goed uit.

Naast de eerste Cee’d – toen nog met raadselachtig gepositioneerde apostrof – verbleekt het model echter meteen. De Cee’d van 2006 was heus geen designstatement, maar wel een veel strakkere, serieuzer ogende auto. Hij oogt ook Europeser, en dat was ook de bedoeling. Niet minder dan twee van de twee E’s in de naam staan namelijk voor ‘Europa’: het is een auto voor de European Community (CE), met een ‘European Design’ (ED). Dat u het weet.

De eerste Cee’d verscheen als vijfdeurs hatchback, stationwagen en als driedeurs. Die laatste was geheel naar de mode van die tijd een coupé-achtige. Deze Pro-Cee’d kreeg een sportieve koets mee en onderscheidt zich aan de voorzijde met een kleinere grille, donkerder koplampen en een strakkere voorbumper van de andere Cee’ds.



In 2009 vond Kia het tijd voor een facelift. Bij een eerste blik lijkt er niet zoveel te zijn veranderd, want de vorm van de koplampen blijft bijvoorbeeld min of meer gelijk. Wie goed kijkt, ziet echter dat de lichtunits er in de uiterste hoek een eigenwijze uitloper bij krijgen. Ook zijn ze vanaf 2009 voorzien van lenstechniek en krijgen ze de donkere achtergrond van de Pro-Cee’d in alle gevallen mee. De voorbumper is nieuw ingedeeld en moet de Ceed door grotere, strakkere luchtinlaten breder doen ogen.

Het belangrijkste nieuws is echter de grille. Kia introduceert met de facelift de ‘Tiger Nose’-grille die we nog steeds kennen van het merk, met een eigenwijze inkeping in boven- en onderzijde. Bovendien strekt het hekwerk zich nu uit van koplamp tot koplamp, waar de oorspronkelijke grille een stuk smaller was.

Aan de achterzijde gaat Kia wat bescheidener te werk. Wel krijgt de vijfdeursversie duidelijk andere achterlichten. De vrolijke rondjes van de eerste serie worden vervangen door strakkere vlakken, het oranje maakt plaats voor wit en de combinatie-unit voor rem- en achterlicht doet vanaf 2009 alsof hij uit ledjes bestaat, zelfs als dat eigenlijk niet zo is. Van opzij valt nog een verlichtingsdetail op: de richtingaanwijzers zitten hier niet langer in het voorscherm, maar zijn heel modieus in de buitenspiegels ondergebracht.