Praktijkverbruik Kia Ceed: hoe zuinig is Kia’s C-segmenter?

De huidige generatie Kia Ceed draait alweer mee sinds 2018 en moest voor eens en altijd aansluiting vinden bij de Europese aanbiedingen in zijn segment. Onder meer de moderne turbomotoren zouden daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Op basis van de AutoWeek Verbruiksmonitor ontdekken we in hoeverre de auto daadwerkelijk aansluit, in ieder geval als het gaat om het verbruik.

Er is niet zoiets als één Kia Ceed, naast de hatchback en Sportswagon zijn er nog twee varianten. De Xceed is een subtiel opgehoogd model en wie een sportiever gelijnde stationwagon wil, kiest voor de ProCeed. Ze delen grotendeels de techniek, waaronder de motoren. Voor deze vergelijking nemen we dan ook álle modellen waarin de naam ‘Ceed’ is verwerkt. De motoren waarom het gaat? Aanvankelijk een driecilinder 1.0 turbo en een 1.4-liter turbo met vier cilinders.

Eind 2020 werd deze 1.4 T-GDI ‘geüpsized’ naar 1,5 liter inhoud. Daarmee steeg het vermogen best fors, van 140 naar 160 pk. De 1.0 T-GDI werd voorzien van mild hybride-techniek, die geen invloed had op het vermogen van 120 pk.

Verschil verbruik 1.4 en 1.5 T-GDI

Het gemiddelde verbruik dat bestuurders van een Kia Ceed 1.4 T-GDi realiseren is 1 op 13,4 (7,5 l/100 km). De upgrade naar de 1.5 T-GDi lijkt niet alleen het vermogen goed te doen. Met een gemiddeld verbruik van 1 op 15,3 (6,5 l/100 km) blijkt deze motorvariant in de praktijk flink zuiniger dan zijn voorganger. De ongunstigste verbruikswaarde is 1 op 13,7 (7,3 l/100 km), gerealiseerd door een Ceed Sportswagon. De beste prestatie, 1 op 16,2 (6,2 l/100 km), komt eveneens op het conto van de stationwagon.

En hoe zuinig is de Ceed met de driecilinder 1.0 T-GDi?

Dan is er nog de 1,0-liter driecilinder. Hiermee rijden gebruikers gemiddeld 1 op 15,8 (6,3 l/100 km). De zuinigste bestuurder rijdt met 1 op 16,5 (6,1 l/100 km) nauwelijks zuiniger dan de zuinigste bestuurder met een 1.5 T-GDi. De ongunstigste waarde is 1 op 14,4 (6,9 l/100 km), maar voor het mooie vinden we deze meting iets te kort.

Of de aansluiting met de gevestigde orde gelukt is? Het verbruik van de 1,0 liter driecilinder loopt redelijk in de pas met de Ford Focus 1.0 EcoBoost. Kia’s viercilinder doet het beter dan de 1.5 EcoBoost in de Ford. Ook in vergelijking met de Renault Mégane loopt de Kia niet echt uit de pas. Uitzondering op de regel is de duidelijk zuinigere Seat Leon, waarin de Ceed als het gaat om verbruik zijn meerdere moet erkennen.