Opvolger Lamborghini Aventador in beeld

Op Instagram zijn foto's opgedoken waarop mogelijk de opvolger van de Lamborghini Aventador te zien is. De patentplaten die AutoWeek eerder bemachtigde lijken te bevestigen dat we hier inderdaad het nieuwe topmodel van Lamborghini zien.

Nog geen maand geleden doken de eerste patenttekeningen van de opvolger van de Lamborghini Aventador op. Daarop was al duidelijk te zien wat we ervan mogen verwachten. In elk geval een stuk duidelijker dan op de foto's van een testend prototype. Nu is de nieuwe topper van Lamborghini echter helemaal open en bloot op internet verschenen. Het lijkt om officieel beeld te gaan, mogelijk uitgesneden uit een folder. De auto die we zien komt immers perfect overeen met de auto op de patentplaten.

De opvolger van de Aventador krijgt zoals verwacht een typische Lamborghini-koets en is van voren zelfs betrekkelijk conservatief (voor een Lamborghini) gelijnd. Wel opvallend is dat de dagrijverlichting in een soort gekantelde Y-vorm los staat van de daadwerkelijke koplampen, net als bij de Sían. Aan de achterzijde opnieuw die Y-vorm, maar dan bij de achterlichten. Die worden eens niet met elkaar verbonden via een ononderbroken ledstreep - zoals dat tegenwoordig lijkt te horen - maar halverwege ruw van elkaar gescheiden door twee enorme uitlaateinden.

Uit die uitlaten klinkt vrijwel zeker nog de schreeuw van een V12, alleen niet altijd meer. De nieuwe top-Lamborghini wordt immers een hybride, dus reken erop dat er ook deels elektrisch en dus vrijwel geruisloos mee te rijden is. Ook dat zagen we eerder bij de Sían. Het systeemvermogen van die nog op de Aventador gebaseerde auto kwam al boven de 800 pk uit en reken maar dat dat ook zal gelden voor deze Aventador-opvolger. De onthulling laat nu niet lang meer op zich wachten. Onlangs toonde Lamborghini de laatste puur met V12 uitgeruste auto's en 'over enkele weken' komt de Aventador-opvolger.