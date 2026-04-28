Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Lamborghini Urus SE “Tettonero”
Nieuws

De Lamborghini Urus SE 'Tettonero' Capsule is er voor wie de Renault 5 te goedkoop vindt

Andere kleuren ook mogelijk

Jan Lemkes
Een knalgroene carrosserie en een zwart dak met een rood randje: dat hebben we eerder gezien. Toch hebben we ook wel wat verschillen ontdekt tussen de Renault 5 Iconic Cinq en de Lamborghini Urus SE 'Tettonero' Capsule.

Je kunt zeggen van de huidige autowereld wat je wilt, maar aan opvallende kleurstellingen hebben we geen gebrek. Zo bracht Renault de toch al opvallende elektrische 5 uit in een tamelijk gewaagde combinatie van zwart, rood en groen. Diezelfde combinatie zien we nu met een vrij opmerkelijke gelijkenis terug op een speciale uitvoering van super-SUV Lamborghini Urus, inclusief het rode randje langs de daklijn. Rode accenten komen ook terug op de buitenspiegels, de remklauwen en langs de onderrand van dorpels en bumpers, terwijl de onderzijde net als de handgrepen, de wielen en het dak in het zwart zijn uitgevoerd. Aan dat zwarte dak dankt deze speciale Urus SE zijn overigens tussen aanhalingstekens geschreven (bij-)naam ‘Tettonero’, wat letterlijk ‘zwart dak’ betekent. Zo zonder spatie kan het woord volgens Google trouwens ook iets heel anders betekenen, maar dat zal Lamborghini hier niet bedoelen.

Renault 5 E-Tech Electric

U ziet de gelijkenis.

Voor wie de combinatie van rood en ‘Verde Pasifae’ toch niet ziet zitten, is de Tettonero er trouwens ook in andere kleurcombinaties. Een voorbeeld daarvan is het getoonde ‘Viola Pasifae’-paars met witte randjes. Lamborghini gebruikt deze speciale versie dan ook om te onderstrepen wat er allemaal mogelijk is op het gebied van personalisatie, waar fabrikanten in dit hoge marktsegment veel aan kunnen verdienen. De Urus SE 'Tettonero' Capsule is technisch identiek aan iedere andere Urus SE. Het is dus een plug-in hybride met een afwijkend design voor de voor- en achterzijde, een V8, in totaal 800 pk en een 0 tot 100-tijd van 3,4 seconden. Er zullen in totaal 630 exemplaren worden gebouwd.

5 Bekijk reacties
Lamborghini Lamborghini Urus Supercars & Sportscars

Lees ook

Nieuws
Rezvani Knight

Rezvani Knight: voor winnaars met een speciaal soort vrienden

Nieuws
Lamborghini Urus SE

Lamborghini Urus SE: plug-in hybride super-SUV met vernieuwd uiterlijk

Nieuws
Lamborghini

Lamborghini Urus klaar voor nieuw hoofdstuk

Nieuws
Lamborghini Urus Performance Polizia

Lamborghini Urus Performante: van levensbelang

Nieuws
Lamborghini Urus PHEV spyshots

Plug-in hybride Lamborghini Urus op de Nordschleife

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.