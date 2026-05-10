Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Lamborghini Fenomeno Roadster
Lamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno RoadsterLamborghini Fenomeno Roadster
 
Nieuws

Lamborghini Fenomeno Roadster is met 1.080 pk sterkste open Lambo ooit

Hypersnel, hyperexclusief

Lars Krijgsman
4

Je zal maar in een buurt wonen waar de Lambo's en Ferrari's als ware het Tesla's Model 3 op elke hoek van de straat of in elk nisje van de parkeergarages staan. Voor wie zich in zo'n gefortuneerde positie bevindt en toch iets anders dan de buurman en buurvrouw wil rijden, heeft Lamborghini een oplossing bedacht. Dit is de tot slechts 15 stuks gelimiteerde Lamborghini Fenomeno Roadster.

In augustus vorig jaar kwam Lamborghini met een uiterst exclusief model op basis van de Revuelto: de Fenomeno. Het is die Lamborghini Fenomeno waar de Italianen het dak van verwijderd hebben. Het resultaat is deze Lamborghini Fenomeno Roadster. Die is zo mogelijk nog unieker dan de dichte variant. Van de Fenomeno komen 29 exemplaren, van de Fenomeno Roadster slechts 15.

De Lamborghini Fenomeno Roadster heeft uiteraard dezelfde aandrijflijn als zijn dichte alternatief. Dat betekent: een 845 pk sterke 6.5 V12 die bijval krijgt van elektrokracht. De plug-in hybride Fenomeno Roadster schopt het mede dankzij drie elektromotoren tot een systeemvermogen van 1.080 pk. Dat maakt het de krachtigste open Lamborghini ooit. In slechts 2,4 seconden bereikt het neusje van de zalm uit Sant’Agata Bolognese een snelheid van 100 km/h. Indrukwekkender nog zijn de slechts 6,8 tellen die het gevleugelde monster nodig heeft om de 200 km/h aan te tikken. Zijn topsnelheid: 340 km/h. Dankzij een 7 kWh accu kan de Fenomeno Roadster ook enkele kilometers elektrisch afleggen.

Volgens Lamborghini is de Fenomeno Roadster slechts enkele kilo's zwaarder dan de dichte variant. Wat stijfheid betreft, moet de exclusieve Lambo nauwelijks voor de dichte versie onderdoen.

Lamborghini schaart de Fenomeno en de Fenomeno Roadster in de categorie 'few-off'. Met andere woorden: modellen waar er maar een paar van worden gebouwd. De Reventon Roadster die in 2009 werd gelanceerd, was de eerste open Lamborghini in die categorie.

4 Bekijk reacties
Lamborghini
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Lamborghini Huracán 5.2 V10 LP610-4 Lift Keramisch Carbon PPF Alcantara

Lamborghini Huracan

5.2 V10 LP610-4 Lift Keramisch Carbon PPF Alcantara

  • 2016
  • 54.910 km
  • Benzine
  • 449kW/610pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Autobedrijf Reubsaet
€ 249.995
Lamborghini Urus 4.0 V8 BTW Full Carbon in- & exterieur|B&O Advanced 3D|ANIMA|Ceramic|Massage|Keyless|HUD|23"|Pano|Softclose

Lamborghini Urus

4.0 V8 BTW Full Carbon in- & exterieur|B&O Advanced 3D|ANIMA|Ceramic|Massage|Keyless|HUD|23"|Pano|Softclose

  • 2022
  • 71.624 km
  • Benzine
  • 478kW/650pk

Automatisch

Online sinds 2 dagen
Vos Exclusive B.V.
€ 285.000
Lamborghini Huracán STO 5.2 V10 **PON STO/Ceramic/Lift/Camera/Carplay**

Lamborghini Huracan

STO 5.2 V10 **PON STO/Ceramic/Lift/Camera/Carplay**

  • 2021
  • 15.760 km
  • Benzine
  • 471kW/640pk

Automatisch

Online sinds 2 dagen
Autobedrijf John van der Rijt bv
€ 358.950
Lamborghini Huracán 5.2 V10 EVO |Lift|Carbon.Spoiler|Cruise|Alcantara|

Lamborghini Huracan

5.2 V10 EVO |Lift|Carbon.Spoiler|Cruise|Alcantara|

  • 2019
  • 54.694 km
  • Benzine
  • 470kW/639pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
KHAN Premium Car Sales B.V.
€ 259.950
Lamborghini Revuelto Nieuw Ad Personam 05/2026

Lamborghini Revuelto

1015 PK Nieuw Ad Personam 05/2026

  • 2026
  • 10 km
  • Elektro/Benzine
  • 747kW/1016pk

Automatisch

Online sinds 1 week
Top Auto's
€ 749.000
Lamborghini Revuelto FULL CARBON | AD PERSONAM | INCL. BTW & BPM | Org. NL

Lamborghini Revuelto

| FULL CARBON | AD PERSONAM | INCL. BTW & BPM | Org. NL |

  • 2026
  • 94 km
  • Elektro/Benzine
  • 747kW/1016pk

Automatisch

Online sinds 1 week
VDM Cars Utrecht B.V.
€ 699.500

Lees ook

Nieuws
Lamborghini Urus SE “Tettonero”

De Lamborghini Urus SE 'Tettonero' Capsule is er voor wie de Renault 5 te goedkoop vindt

Nieuws
Lamborghini Revuelto spyshots

Lamborghini waarschuwt omstanders voor deze Revuelto

Nieuws
Lamborghini Temerario Spyder spyshots

Deze Lamborghini Temerario is heel anders, maar dat zie je amper

Nieuws
Lamborghini Lanzador concept

Lamborghini stopt ontwikkeling elektrische modellen: 'Niemand zou er een kopen'

Nieuws
Mansory Carbonado X

Mansory Carbonado X: extra pittige Lamborghini

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.