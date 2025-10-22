Ga naar de inhoud
Met een Lamborghini heb je nu net zo lang garantie als met een Toyota

Onder voorwaarden

13
Lamborghini Temerario
Lamborghini RevueltoLamborghini RevueltoLamborghini TemerarioLamborghini Urus SELamborghini Urus SELamborghini Urus SE
Lars Krijgsman

Wat heeft een merk als Lamborghini met merken als Toyota en Kia gemeen? Heel weinig, zou je denken. Toch is er een overeenkomst. Net als Kia en Toyota biedt ook Lamborghini nu tot 10 jaar fabrieksgarantie aan.

Wie een Lamborghini Temerario, Revuelto of Urus SE koopt, profiteert van vijf jaar fabrieksgarantie. Eerder lag die garantietermijn nog op drie jaar. Op de batterij van deze hybride modellen geven de Italianen acht jaar garantie.

Daarnaast kun je in aanmerking komen voor wat Lamborghini zijn Selezione Warranty Exention-programma noemt en waarmee de garantie tot een periode van 10 jaar verlengd kan worden. Inderdaad: net als bij merken als Kia en Toyota. Daarbij geldt natuurlijk dat je Lamborghini bij door Lamborghini erkende servicepunten moet worden onderhouden. Daarbij mag de auto niet ouder zijn dan 10 jaar en mag er maximaal 70.000 kilometer op de teller staan (Urus: 100.000 kilometer).

Lamborghini Supercars & Sportscars

