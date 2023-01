Opvolger Lamborghini Aventador vanuit alle hoeken

In oktober 2022 rolde de laatste exemplaren van de Lamborghini Aventador van de band. De Murciélago-opvolger was sinds begin 2011 in productie en heeft door de jaren heen diverse varianten gekend. Van de SV tot de SVJ en van de Roadster tot de J: het aantal versies was nagenoeg eindeloos. Op basis van de Aventador is ook een uitgebreide reeksderivatengebouwdwaarvan er een zeer waarschijnlijk model heeft gestaan voor de opvolger van de Aventador. Op het patentbeeld dat nu is opgedoken is de auto te zien die de bloedlijn van de Lamborghini Aventador voortzet en waarin we designinvloeden van de Sián waarnemen.

Op deze patenttekeningen is een nieuwe Lamborghini te zien die zoals gezegd zeer waarschijnlijk veel meer is dan slechts een nieuwe afgeleide van de Aventador. Hij vertoont namelijk heftige uiterlijke gelijkenissen met eerdere gesnapte testexemplaren van de officieel nog naamloze Aventador-opvolger. Zo komen niet alleen de achterlichten en de openingen aan de achterzijde overeen met wat we op de ingepakte testmodellen zagen, maar ook de plaatsing van de uitlaateindstukken en het gewelfde achterdek. Ook de enorme koelopeningen in de portieren en het vooraanzicht van de auto op de patentplaten zijn hetzelfde als die op de prototypes.

De Aventador is binnen de Lamb0-gelederen hét model met de machtige 6.5 V12, maar heeft de twaalfcilinder bij Lamborghini nog wel een toekomst? Zéker. De Aventador-opvolger krijgt een twaalfcilinder met elektrohulp. Een hybride aandrijflijn dus voor Lambo's nieuwe vlaggenschip, maar dat is geen verrassing. De op de Aventador gebaseerde Sián en Sián Roadster, waarvan designelementen doorsijpelen naar de Aventador-vervanger, had immers ook al een hybride aandrijflijn.