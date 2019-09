Dít is de Lamborghini Sián!

Lamborghini laat het wereldpubliek tijdens de IAA van Frankfurt van dichtbij kennismaken met de Sián, een tot 63 stuks gelimiteerde extremist waarvan alle exemplaren - het zal eens niet - al zijn vergeven. Geef die klanten is ongelijk. Wat je ook van het uiterlijk vindt, de keiharde cijfers zijn simpelweg indrukwekkend.

De op de Aventador gebaseerde Sián beschikt namelijk over een 6,5-liter V12 die samenwerkt met een 34 pk sterke elektromotor. Inderdaad, dat maakt deze nieuwkomer uit Sant'Agata Bolognese een hybride. De twaalfcilinder stampt er maar liefst 785 pk uit. Dat is nog eens 15 pk meer dan de voorheen heftigste Lamborghini, de Aventador SVJ. Daar komt bij dat dit machtige Lambohart bijval krijgt van een elektromotor die het systeemvermogen op, schrik niet, 812 pk brengt. Daarmee schiet het gevaarte in 2,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 350 km/h. Slik. Volgens zijn scheppers heeft de nieuwe extremist in de derde versnelling tussen de 30-60 km/h 10 procent meer grip dan de Aventador SVJ.

Een regulier accupakket ontbreekt overigens. In plaats daarvan werd de elektromotor samen met een supergeleider. Een soortgelijk systeem kennen we al van de Aventador, maar het levert nu dus veel meer vermogen. Volgens Lamborghini laadt het systeem zich volledig op als de auto remt. De elektrokracht helpt de Sián overigens maar tot een snelheid van 130 km/h.

De Sián, zijn naam zou in het rond Bologna gesproken dialect iets als 'bliksem' betekenen. De Sián heeft nog een bijzondere eigenschap: zijn pk-per-kilo-verhouding van 1 pk/kg. Die waarde is dankzij veelvuldig gebruik van lichtgewicht materialen nog gunstiger dan die van de reeds genoemde Aventador SVJ. De opvallend vormgegeven koets is volgens Lamborghini een hint naar wat er op designgebied bij het merk zal komen. We zien in elk geval duidelijk invloeden van de Terzo Millennio Concept van 2016.