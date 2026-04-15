Misschien ben jij wel helemaal gek op supercars en kun je dus het lijnenspel van de Lamborghini Temerario ook wel dromen. Mocht dat niet zo zijn, kijk er dan nog maar eens goed naar. Kijk vervolgens eens naar de auto die we hier zien en probeer te ontdekken wat er anders is. Lastig hè? Wij hebben de loep er ook even bij gepakt en hebben een paar subtiele verschillen kunnen ontdekken. Zo ligt de motorkap wat hoger dan bij de reguliere Temerario en zien we een stukje daarvoor een wat opmerkelijke tweedeling in de camouflage. Alsof het dak boven de inzittenden iets hoger ligt dan het koetsdeel net voor de motor. Subtiele hints dat we hier naar een Lamborghini Temerario met een ander dak kijken.

Jazeker: hier zien we de Lamborghini Temerario Spyder. Haal de camouflage weg en er komt een vermoedelijk zwarte stoffen kap tevoorschijn, die zich elektronisch kan terugtrekken en weggevouwen wordt boven de motorruimte. Zo zat dat bij voorganger Lamborghini Huracán in elk geval wel en we vermoeden dat de Italianen niet aan dat recept tornen. Wel ligt er in de genoemde motorruimte een V8, in plaats van de V10 van de Huracán. In de gesloten Temerario is die achtpitter in samenspel met maar liefst drie elektromotoren goed voor een systeemvermogen van 920 pk én hij trekt door tot 10.000 tpm. Wat een feestje moet dat zijn als het dak open is.