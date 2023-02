Lamborghini Autentica en Invencible: slot van V12-hoofdstuk

Het doet Lamborghini duidelijk pijn om afscheid te nemen van de Aventador. Na in oktober voor de tweede keer de 'allerlaatste' Aventador te presenteren, volgen er nu toch nog weer twee one-offs op Aventador-basis. We kunnen de Italianen geen ongelijk geven, want de Aventador was de laatste top-Lamborghini met enkel een V12 als kloppend hart. Er komt daarmee een einde aan een lang en legendarisch deel van de merkgeschiedenis. De opvolger van de Lamborghini Aventador krijgt namelijk elektro-ondersteuning aan boord, net als de Sián bijvoorbeeld al had.

De twee écht laatste Aventador-derivaten krijgen de namen Invencible en Autentica mee. De Lamborghini Invencible is de rode dichte variant, de Autentica zijn open broer. De Invencible en Autentica zijn behoorlijk extravagant vormgegeven. Aan de voorkant valt vooral op dat er veel meer lijntjes en vouwtjes zijn dan bij de Aventador. Het achterste van beide is zo mogelijk nog spraakmakender. De drie zeshoekige achterlichtunits per kant springen direct in het oog, net als de vergelijkbaar gevormde drie uitlaateinden die centraal onderaan de kont bij elkaar zitten.

De zeshoeken komen onder meer ook terug in de motorkap en op tal van plekken in het bijzondere interieur van beide auto's. In het behoorlijk rustig ogende interieur springt vooral veel koolstofvezel in het oog en schittert een infotainmentscherm door afwezigheid. Volgens Lamborghini gaat alles bij dit duo om puur genot van het rijden en natuurlijk de heerlijke schreeuw van de V12 achter je, zonder verdere afleiding. De bekende 6.5 V12 ligt in lengterichting achter de twee zitplaatsen en levert 780 pk en 720 Nm, hetzelfde als in uitzwaaiversie Aventador Ultimae.

Lamborghini benadrukt dat het voor het laatst is dat deze basis terugkeert en he gedaan is met deze reeks auto's met V12. Dat klinkt heftiger dan het is, want de opvolger van de Aventador heeft weliswaar een nieuwe technische basis, maar krijgt zoals gezegd weer een V12. Het grote verschil is dat die V12 mogelijk een slagje kleiner is en bijval krijgt van één of meerdere elektromotoren. Het pure V12-geweld houdt definitief op na deze Invencible en Autentica.