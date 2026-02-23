Lamborghini komt voorlopig niet met een elektrisch model. Het zet een dikke streep door de ontwikkeling van de Lamborghini Lanzador.

Ruim twee jaar geleden gaf Lamborghini met de Lanzador een keihard signaal af. Er zou een elektrische Lamborghini komen, al zou je daarop wel tot 2028 moeten wachten. Wie geduldig zit af te wachten, moeten we teleurstellen. De Lanzador komt niet en vooralsnog ziet Lamborghini helemaal niets in elektrische modellen.

Dat blijkt uit berichtgeving van de Sunday Times dat gesproken heeft met Lamborghini-topman Stephan Winkelmann. Er gaat een streep door de ontwikkeling van de Lanzador en eventuele andere elektrische modellen. De reden is eenvoudig. Volgens Winkelmann zitten Lamborghini-kopers niet te wachten op een elektrische Lamborghini. "De acceptatiecurve is vrijwel nul", aldus de topman. Winkelmann zegt daarbij dat het ontwikkelen van elektrische modellen voor het merk 'een erg dure hobby' zou worden.

In plaats van op elektrische modellen richt Lamborghini liever zijn pijlen op modellen met verbrandingsmotoren. De Lanzador maakt plaats voor een plug-in hybride. Als het aan de Lamborghini-CEO ligt, blijft Lamborghini zo lang mogelijk modellen met een verbrandingsmotor leveren.

Ferrari staat anders in het leven dan Lamborghini, want dat komt wél met een elektrisch model: de Ferrari Luce. Daarvan lieten de Italianen onlangs het interieur zien. De Luce moet een nieuw tijdperk bij het merk inluiden. Daarover lees je hier meer.