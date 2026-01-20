Lamborghini doet goede zaken. Het verkocht in 2025 meer auto's dan het ooit eerder heeft gedaan. Het verkocht wereldwijd zelfs meer auto's dan Opel in Nederland!

Lamborghini's zijn duur, heel duur. Zeker in Nederland, waar de Italiaanse supercars geteisterd worden door de vlijmscherpe tanden van de fiscus. In 2025 zijn er in Nederland 107 nieuwe Lambo's op kenteken gezet. Dat waren er ruim twee keer zoveel als in 2024. Niet alleen in Nederland deed Lamborghini het vorig jaar heel aardig, want het heeft zelfs zijn wereldwijde verkooprecord gebroken.

In 2025 leverde Lamborghini wereldwijd 10.747 auto's af. Dat waren er er iets meer dan in 2024 (+0,5 procent). Maar: een record is een record. Opmerkelijk: Lamborghini verkocht wereldwijd meer auto's dan Opel in Nederland, terwijl dat een rasecht volumemerk is. De tijden dat Opel in Nederland de absolute nummer één was, liggen inmiddels ver achter ons. In 2025 zijn er in Nederland 10.340 nieuwe Opels gekentekend. Toch waren dat er zomaar even ruim 20 procent meer dan in 2024.

De plug-in hybride Lamborghini Urus SE en de eveneens plug-in hybride Revuelto waren volgens Lamborghini verkooptoppers, al geeft het merk niet vrij hoeveel er van die modellen geleverd zijn. De levering van Huracan-opvolger Temerario, ook dat is een plug-in hybride, komt dit jaar op gang.