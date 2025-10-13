Maak kennis met de Lamborghini Manifesto, een fonkelnieuwe Italiaanse creatie waarmee Lamborghini aangeeft hoe de toekomstige modellen van het merk worden vormgegeven.

Wie Lamborghini zegt, denkt vast aan met visueel drama overladen supercars vol scherpe hoeken en strakke vouwen. Deze Lamborghini Manifesto geeft aan hoe dergelijke vormgeving zich naar de toekomst vertaalt. Het is een studiemodel dat de Italianen zelf omschrijven als een 'sculptuur op wielen' die de essentie van het Lamb0-design weergeeft. Het is dan ook meer dan slechts knalgeel kijkvoer.

Volgens Lamborghini vervult de Manifesto in zekere zin dezelfde rol als de Terzo Millennio van 2017. Diverse designelementen van die auto sijpelden door naar de Revuelto en de Temerario. De Manifesto is direct herkenbaar als Lamborghini, maar oogt aanzienlijk rustiger dan de huidige modellen. We moeten zelfs enigszins denken aan de vroege Countach, ook die was vrij van visuele poespas. Een designelement dat de toekomst ook tegemoet mag gaan, is de Y-vormige signatuur van de verlichting.

Technische gegevens over de Manifesto deelt Lamborghini niet. Dat wijst er maar weer op dat het hier puur gaat om wat er te zien is. Geef je ogen dus goed de kost.