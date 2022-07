Opfrisbeurt voor Skoda Kamiq

De Skoda Kamiq is inmiddels drie jaar oud en dat betekent dat het Tsjechische equivalent van auto's als de Volkswagen T-Cross en Seat Arona rijp is voor een opfrisbeurt. Op deze spionagefoto's is die vernieuwde Skoda Kamiq in testkostuum voor het eerst te zien.

Skoda heeft het er maar druk mee. Het merk werkt aan een nieuwe Superb, een elektrische cross-over en heeft naast een gefacelifte Octavia ook nog eens een vernieuwde Kamiq in de ontwikkelingskamers staan. De Kamiq werd begin 2019 gepresenteerd als cross-overalternatief voor de Fabia. Dat maakt de Kamiq tot een regelrechte concurrent van auto's als de Seat Arona, maar ook van jongere compacte cross-overs als de Peugeot 2008 en Renault Captur. Inmiddels is de Kamiq drie jaar oud en Skoda heeft zich de afgelopen maanden zo te zien beziggehouden met de ontwikkeling van een gefacelifte versie. Die vernieuwde Kamiq zien we nu voor 't eerst.

Dit in Oostenrijk gesnapte testexemplaar hangt nog behoorlijk fanatiek in de camouflageplakkers. Wel vallen er al interessante elementen in te ontwaren, al moet je niet op intense optische wijzigingen rekenen. Skoda geeft de Kamiq een nieuwe grille, een exemplaar dat hoekiger lijkt dan het bekende rooster voorop de cross-over. Daarnaast lijken de koplampen onder de platte units waarin de led-dagrijverlichting is verwerkt aangepast te worden. Net als aan de voorzijde krijgt de Kamiq ook aan de achterkant een vernieuwde bumper. Dat de achterlichten op subtiele wijze worden vernieuwd, staat vast. Nog niet helemaal helder is op welke wijze de verlichting wordt aangescherpt.

Op motorisch vlak verwachten we geen heftige aanpassingen. Wél zetten we in op aanpassingen in het interieur, al blijven die waarschijnlijk beperkt tot het infotainmentsysteem en de eventuele komst van nieuwe materialen.

Skoda Kamiq in Nederland

Verkooptechnisch breekt de Kamiq in Nederland geen potten. Sinds zijn introductie in 2019 zijn er hier 3.854 exemplaren van verkocht, slechts marginaal meer dan van de Scala (3.595). In de eerste zes maanden van 2022 vonden 596 Kamiqs een Nederlands thuis. De cross-over moest daarmee de Karoq (726 stuks), Fabia (789 stuks), Octavia (994 stuks), Kodiaq (1.305 stuks) en Enyaq (2.720 stuks) voor zich dulden. Wel stond de Kamiq boven de Scala (314 stuks) en tevens boven de Superb, waarvan in de eerste helft van dit jaar 492 exemplaren de showrooms verlieten.