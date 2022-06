Facelift op komst voor Skoda Octavia

De huidige Skoda Octavia is bijna drie jaar oud en dus is er de afgelopen maanden achter de tekentafels in in Mmladá Boleslav druk geschetst aan een gefacelifte versie. Die gefacelifte Skoda Octavia is op deze set spionagefoto's voor het eerst te zien. We kunnen je zowel de reguliere Octavia als zijn ruimere Combi-broer in camouflagekostuum laten zien.

In 2019 tilde Skoda de huidige Octavia op het podium, de vierde generatie van het model sinds Skoda deel uitmaakt van de Volkswagen Groep. Skoda's ruimtewonder en het technische broertje van auto's als de Volkswagen Golf en Seat Leon kreeg bij zijn generatiewissel een beduidend scherper gesneden pak aangemeten dan zijn voorganger. In Tsjechië heeft men een gefacelifte Octavia in de ontwikkelingskamers staan, een gefacelifte versie die in het openbaar tijdens testwerk is vastgelegd.

De vorige generatie Octavia kreeg in 2017 een heftige facelift waarbij de voorheen uit één geheel bestaande koplampunits werden vervangen door opgesplitste exemplaren die het model een uitgesproken gezicht gaven. Zo heftig als de vorige Octavia gaat het huidige model niet onder het mes. Sterker nog, de aanpassingen lijken vrij subtiel te blijven. Skoda geeft de Octavia zowel voor als achter vernieuwd bumperwerk en ogenschijnlijk worden er kleine wijzigingen doorgevoerd aan de koplampen en achterlichten. Als er één vlak is waarop auto's tegenwoordig snel verouderen, dan is dat de infotainment. Reken er dan ook op dat de Octavia wat soft- hardware betreft op dit gebied stappen maakt.

In maart liet Skoda een afbeelding zien van een vooralsnog onbekend nieuw model, een SUV-achtige die volgens Skoda's nieuwe 'Modern Solid' geheten designtaal getekend is. Van die nieuwe huisstijl lijken we op de vernieuwde Octavia in ieder geval niets terug te gaan zien.

Octavia in Nederland

De Skoda Octavia is met afstand het best verkochte model van Skoda. Sinds de introductie van de eerste generatie onder bewind van de Volkswagen Groep in 1996 zijn er in ons land verspreid over vier generaties ruim 111.000 exemplaren van verkocht. De Fabia volgt op plek twee met zo'n 87.000 verkochte auto's. Door de jaren heen zijn de jaarlijkse verkopen van de Octavia met uitzondering van de laatste jaren alleen maar toegenomen. Waar er van de eerste generatie Octavia jaarlijks zo'n 2.000 stuks over de toonbank gingen, wist de in 2004 geïntroduceerde tweede serie tot en met 2012 jaarlijks gemiddeld zo'n 4.500 Nederlandse kopers te trekken. De in 2013 op de Nederlandse markt verschenen derde Octavia wist jaarlijks gemiddeld ruim 7.000 personen tot aanschaf te verleiden, al werd dat gemiddelde behoorlijk opgekrikt door de verkoopresultaten in 2014. Toen wist Skoda in Nederland bijna 14.000 Octavia's te verkopen. In dat jaar had Skoda de 1.6 TDI Greenline in de aanbieding, een variant die in aanmerking kwam voor het toen lage bijtellingstarief van 14 procent. In andere verkoopjaren was de derde generatie Octavia goed voor jaarlijks grofweg 6.000 verkochte exemplaren. De huidige Octavia was in 2020 en 2021 goed voor achtereenvolgens 4.010 en 4.329 stuks. In 2020 was de Octavia nog het best verkochte model van Skoda. In 2021 moest het model de elektrische Enyaq voor zich dulden en dit jaar staan zowel de Enyaq als Kodiaq boven de Octavia in Skoda's verkoopstatistieken.