Nieuwe compacte EV's van Volkswagen, Skoda en Cupra

De Volkswagen Group heeft een reeks nieuwe compacte elektrische auto's in het vat zitten die een stap onder de Volkswagen ID3 en Cupra Born komen te staan. Van de nieuwe kleinere EV's van Volkswagen, Skoda en Cupra krijgen we kersverse designschetsen te zien.

Vanaf 2025 rolt in Spanje een drietal nieuwe elektrische auto's van de band. Het gaat om een kleine ID-broer voor de Volkswagen ID3, een compacte EV onder de Cupra Born en om een elektrische Skoda die een flinke stap kleiner is dan de tot nu toe enige EV van het merk: de Enyaq iV. Seat lijkt geen compacte EV te krijgen, wat aansluit op de eerdere berichten dat Cupra een voorkeursbehandeling lijkt te krijgen.

Volkswagen ID Life

De nieuwe compacte elektrische hatchback van Volkswagen is misschien wel de interessantste van het geschetste drietal. In september 2021 liet Volkswagen namelijk de ID Life Concept zien, een vooruitblik op een compacte EV waarvan destijds werd gezegd dat de auto daadwerkelijk in productie zou gaan. Begin dit jaar werd echter bekend dat het ontwerp van die concept-car bij het hogere management in Wolfsburg uit de gratie zou zijn geraakt. Op de designschets die Volkswagen van zijn nieuwe compacte EV deelt is dan ook een totaal andere auto te zien.

Het nieuwe ID-model van Volkswagen komt een stapje onder de ID3 te staan en lijkt een auto van formaat Volkswagen Polo te worden. We zien de contouren van een compacte hatchback en wielen die we kennen van de ID3. Net als de andere twee aangekondigde compacte EV's van de Volkswagen Group komt het model op een ingekorte versie van het MEB-platform te staan dat luistert naar de naam MEB Short. De ID Life had een 57-kWh accu, goed voor een actieradius van zo'n 400 kilometer. Hoewel het ontwerp van die concept-car in de prullenbak is geëindigd gelden die specificaties als een aardige indicatie van wat je van een eventuele ID2 kunt verwachten. Volkswagen zegt dat de auto, die in 2025 op de markt komt, een vanafprijs krijgt van tussen de €20.000 en €25.000.

Skoda en Cupra

In maart 2021 gaf Seat een designschets vrij van een compacte elektrische hatchback, die ditmaal door Cupra opnieuw de wereld in wordt gestuurd. Seat, dat binnen de Volkswagen Group de ontwikkeling van de drie aangekondigde EV's voor zijn rekening zou nemen, krijgt vooralsnog zelf geen versie van het model. In september vorig jaar trok Cupra de UrbanRebel Concept uit de hoge hoed, een heftig uitgedoste concept-car waarvan de basisvorm - die overeenkomt met wat we op de designschets zien - al een indicatie gaf van hoe een compacte elektrische hatchback van het merk eruit zou kunnen komen te zien. Bij Cupra krijgt de nieuwe EV uiteraard een plek onder de Born in het gamma. Cupra zegt vanaf 2030 een volledig elektrisch merk te zijn en tovert tot en met 2025 niet alleen de nieuwe compacte hatchback, maar ook twee andere EV's uit de hoge hoed.

Op de designschets van Skoda's nieuwe compacte elektrische model is een iets ander soort auto te zien. Met zijn relatief hoekige wielkasten en verder naar achteren doorlopende daklijn lijkt dit meer een compacte cross-over of SUV-achtige te worden. Dat is redelijk in lijn met wat we nu bij de Tsjechen zien. In tegenstelling tot Cupra en Volkswagen heeft Skoda namelijk geen ID3- of Born-achtige in het gamma, maar biedt het op elektrovlak alleen de Enyaq iV aan. Een SUV dus.

Seat

Seat gaat in zijn fabriek in het Spaanse Martorell vanaf 2025 jaarlijks zo'n 500.000 auto's uit de compacte MEB-familie produceren. Seat bouwt in Martorell momenteel vrijwel al zijn modellen. Wat de komst van de nieuwe compacte EV's voor de toekomst betekent, is vooralsnog niet duidelijk. Onlangs schreef de Duitse krant Handelsblatt dat het mogelijk is dat Seat over zes of zeven jaar het slachtoffer wordt van een grote reorganisatie binnen de Volkswagen Group. Het concern zou zich namelijk liever richten op Cupra, zeker op EV-gebied. Het eventueel wegstrepen van Seat als merk sluit aan bij de plannen die de Volkswagen Group voor de Seat-fabriek in Martorell lijkt te hebben, al blijft het voorlopig bij speculeren.

De Volkswagen Group maakt bekend dat het €10 miljard investeert in zijn Spaanse productiefaciliteiten. Er moet onder meer een zogenoemde Gigafactory in Sagunto uit de grond worden gestampt. Daar moeten de accupakketten voor de drie EV's worden gebouwd. Daarnaast gaat ook de Volkswagen-fabriek in Pamplona elektrische auto's produceren. Seats fabriek in Martorell krijgt dus wat lucht.