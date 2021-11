Skoda Karoq: kleintje Kodiaq

De in 2017 gepresenteerde Karoq was na de Kodiaq de tweede SUV van Skoda. De een jaar eerder gepresenteerde Kodiaq werd eerder dit jaar gefacelift en nu gaat ook de Karoq zijn tweede levensfase in. Net als bij de bijgepunte Kodiaq het geval was, lijkt de facelift van de Karoq summier, maar er verandert meer dan je op het eerste gezicht wellicht zou denken.

De vernieuwde Karoq is direct als Karoq herkenbaar, al betekent dat niet dat er vanbuiten helemaal niets is veranderd. Skoda's concurrent van auto's als de Nissan Qashqai, Seat Ateca en Hyundai Tucson krijgt namelijk een vernieuwd front met daarin en nieuwe, grotere grille. Het rooster is niet alleen groter, Skoda geeft het geheel namelijk een meer hexagonale vorm en zet 'm meer rechtop dan het exemplaar dat je nu nog op de Karoq vindt. Aan weerszijden van de grille schroeft Skoda nieuwe koplampen. De kijkers hebben een nieuwe vorm. De bijna rechthoekige exemplaren van het origineel zijn vervangen door koplampen waar richting de grille een hapje uit is genomen. Ook de invulling ervan is nieuw, de led-dagrijverlichting bestaat niet meer uit een puur horizontale streep aan de onderkant van de unit maar is voortaan uit twee ongelijke delen opgebouwd. Led-matrixtechniek is voor het eerst optioneel beschikbaar.

Net als aan de voorkant past Skoda ook aan de achterzijde van de Karoq de verlichting aan. De achterlichten zijn breder en een stuk platter dan voorheen en dat betekent dat Skoda meer dan puur de vorm van de achterklep aan heeft moeten passen. De indeling van de achterlichten is nieuw en net als de lampen van de vernieuwde Kodiaq ziet er meer diepte in dan in de vorige exemplaren. Ook nieuw: de Karoq komt beschikbaar met dynamische richtingaanwijzers. Skoda brengt verder nieuwe bumpers, een aangepaste achterspoiler én nieuwe lichtmetalen wielen naar de Karoq.

De aanpassingen in het interieur van de Karoq zijn minder uitgesproken. Skoda brengt nieuwe materialen naar het binnenste van de auto en zegt de stoelen te hebben verbeterd. Nieuw is het Eco-pakket dat 'duurzame materialen' zoals uit PET-flessen recyclede stoelbekleding naar de auto brengt. Goed nieuws, het digitale instrumentarium is vanaf medio 2022 standaard. Het gaat dan om het 8-inch grote exemplaar, het 10,25-inch grote Virtual Cockpit blijft optioneel. De infotainmentsystemen, met 8- of 9,2-inch grote displays, zijn van een nieuwe generatie en draaien dus op nieuwe software.

Op de internationale motorenlijst vinden we de bekende 1.0 TSI met 110 pk en de sterkere 1.5 TSI die 150 pk levert. De 1.0 is altijd aan een handgeschakelde zesbak geknoopt, de 1.5 kun je krijgen met een handgeschakelde zesbak en met een zeventraps DSG-automaat. Hoger op de lijst staat de 190 pk sterke 2.0 TSI en dieselen kan met 116 pk en 150 pk leverende 2.0 TDI's. De dieselmotoren en die 2.0 TSI komen niet naar Nederland.

De vernieuwde Skoda Karoq komt volgend jaar op de Nederlandse markt. Prijzen volgen later.