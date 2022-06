Nieuwe Skoda Superb: vertrouwde ruimtereus

De huidige Skoda Superb is met geboortejaar 2015 het oudste lid van de Skoda-familie en dus staat in Mladá Boleslav een nieuwe generatie in de ontwikkelingskamers. Die nieuwe Skoda Superb belooft de consument geheel volgens traditie weer te overladen met laadruimte.

De huidige derde generatie Skoda Superb werd tijdens de Autosalon van Genève in 2015 gepresenteerd en is inmiddels dus ruim zeven jaar oud. In 2019 werd het model nog op subtiele wijze opgefrist en hoewel de Superb designtechnisch nog prima aansluit bij de Octavia is het tijd voor een opvolger. In 2021 dook al eens een zogenoemde mule van de vierde Superb op in de vorm van een ietwat vertimmerde huidige Superb Combi met eronder nieuwe techniek. Op deze set spionagefoto's zien we de nieuwe Skoda Superb voor het eerst in zijn ware gedaante.

Hoewel het gesnapte testexemplaar van de nieuwe Superb nog volledig is volgehangen met psychedelisch stickerwerk zijn er al interessante details te ontwaren. Zo zijn de contouren van de koplampen al zichtbaar en schemeren ook de achterlichten gedeeltelijk door de camouflageplakkers. De zijspiegels verhuizen iets omlaag en zijn voortaan aan het portier bevestigd. Skoda geeft de nieuwe Superb een opwaartse schouderlijn die ook invloed heeft op de vorm van de achterste zijruit. Ongetwijfeld proberen de Tsjechen hiermee meer dynamiek in het ontwerp aan te brengen, maar zo te zien houdt hij een enorme voorliefde voor laadvolume. De nieuwe Superb Combi lijkt namelijk als vanouds een lel van een stationwagon te worden. We hebben de nieuwe Superb nog niet als liftback in het openbaar gezien, al zetten we gewoon in op twee verschijningsvormen voor de Tsjech. De volgende generatie van het zustermodel van de Superb - de Volkswagen Passat - komt enkel nog als Variant, wat die stationwagon dan feitelijk gezien dan niet meer tot 'een variant' maakt.

Net als die nieuwe Passat maakt ook de nieuwe Skoda Superb gewoon weer gebruik van het MQB-platform, al gaat het om een gemoderniseerde variant van die modulaire basis. Komt er ook een volledig elektrische Superb? Waarschijnlijk niet, maar net als de huidige generatie mist ook de nieuwe Superb de elektrificatieboot niet. Reken in ieder geval op de komst van één of meerdere plug-in hybride versies.

We verwachten de nieuwe Skoda Superb volgend jaar op de markt. Na de Octavia (111.000 stuks) en Fabia (87.000 stuks) is de Superb in Nederland Skoda's best verkochte model. In 2016 had de Superb zijn topjaar, toen verlieten ruim 3.000 exemplaren de Nederlandse showrooms. In 2021 moest de Superb echter de Enyaq, Octavia, Kodiaq, Karoq, Kamiq, Fabia en Scala voor zich dulden en ook in 2020 bleef de Superb in verkopen achter bij nagenoeg het volledige modellengamma van het merk.