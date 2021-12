Skoda Kodiaq - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Skoda Kodiaq is Skoda’s eerste en grootste SUV. Dit even populaire als ruime model kreeg eerder dit jaar een facelift, waarbij voor- en achtergevel best ingrijpend werden aangepast.

Voordat je ons er verbaal van langs geeft: nee, heel rigoureus zijn de wijzigingen op designgebied niet. Het is nadrukkelijk geen enorme koerswijziging, maar het is toch een facelift waarbij er net even meer veranderde dan gebruikelijk. Dat komt vooral door de achterkant. Bij negen van de tien facelifts krijgt de kont hooguit anders ingedeelde lichtunits, maar bij Skoda mogen we zowaar ook een andere vorm voor de lichtclusters noteren. Dat kon ook vrij makkelijk, omdat de onderzijde van de achterlichten direct aansluit op de bumper. Een stel nieuwe achterschermen kon dus achterwege blijven, terwijl de Kodiaq met de inkeping onderin de lichtunits toch vrij duidelijk anders is dan voorheen.

Alles net anders

Aan de voorkant zien we wijzigingen op een soortgelijk niveau. De koplampen zijn kleiner en zijn aan de binnenkant, waar ze op de grille aansluiten, enigszins afgeplat. Die aansluiting geschiedt trouwens ook onder een andere hoek, want de grille is aan de bovenkant wat versmald en waaiert naar onderen toe dus wat uit. Kleinere lichtunits worden mogelijk gemaakt door full-ledverlichting, die ook bij de Kodiaq nu standaard is. Er is nog steeds een direct onder de koplamp gemonteerde mistlamp, maar ook die is anders van vorm.



Bijzonder is dat ook de motorkap net even anders lijkt. De ‘hap’ die deze kap uit de bovenkant van de grille neemt, is net even breder en minder diep.

Terwijl de koplampen krompen, is de grille juist gegroeid. Het hekwerk loopt nu tot dieper in de bumper door, een effect dat nog eens wordt versterkt doordat de open ‘sleuf’ onder de grille is verdwenen. Voortaan is het hele gat gevuld met spijlen en omlijsting. De grille dwingt de koelopening onderin de bumper tot inperken, waarbij dat gedeelte meteen maar even anders werd getekend.