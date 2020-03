Ook Mercedes-Benz Marco Polo Activity vernieuwd

Nu de Vito is gefacelift, kan diens camper-broertje Marco Polo Activity natuurlijk niet uitblijven. De Activity-variant blijft eenvoudiger dan de reguliere Marco Polo, maar dat wil zeker niet zeggen dat het een spartaans voertuig is.

Hoewel een leek kan zien dat luxeversie V-klasse en bestelauto Vito in de basis identiek zijn, pakt Mercedes de verschillende modelreeksen nadrukkelijk als zodanig aan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de facelift. Waar de V-klasse al begin vorig jaar onder het mes ging en diens camperbroertje Marco Polo al eerder kennismaakte met nieuwe slimme technieken kreeg bestelversie Vito pas deze week een nieuwe grille.

Wat voor de Vito geldt, geldt ook voor de Marco Polo Activity. De instapper van de Marco Polo-reeks is als enige gebaseerd op de Vito, wat aan de buitenkant onder meer blijkt uit een eenvoudiger achterklep en andere bumpers. Volgens Mercedes blinkt deze camper uit in flexibiliteit van het interieur, waarbij tot zeven zitplaatsen kunnen worden gecreëerd. Slapen kan met maximaal vijf personen, dankzij een tweepersoons bed in het klapdak en drie slaapplaatsen op de begane grond.

Hoewel de getoonde Activity met zijn zwarte bumpers geen twijfel laat bestaan over zijn functionele inborst is de factor ‘comfort’ zeker niet vergeten. Zo is ook deze instapper nu uit te rusten met Airmatic-luchtvering. Daarnaast zijn er nieuwe veiligheidssystemen, waaronder een digitale binnenspiegel die bij een vol camperinterieur vast een welkome aanvulling kan zijn. Ook het infotainment is vernieuwd, al moet je hier geen hypermoderne MBUX-schermen verwachten. Het Vito-dashboard blijft een behoorlijk traditioneel geheel, met een gewone radio en een los instrumentarium. Wel biedt het audiosysteem nu optioneel toegang tot digitale DAB+-radio. Wie bijbetaalt voor een 7-inch touchscreen kan bovendien een telefoon verbinden met Android Auto of Apple CarPlay.

Buiten dat zijn er nieuwe materialen en kleuren en maakt de Marco Polo kennis met de turbine-achtige ventilatieroosters die we van andere Mercedessen kennen.

De vernieuwde Activity is bovendien een interessante keuze voor wie met veel haast op vakantie wil. Onder de naam 300d is er namelijk een nieuwe topversie, die beschikt over een viercilinderdiesel met maar liefst 239 pk en 500 Nm. Daarmee sprint deze camper in 7,9 tellen van 0 naar 100, terwijl het ingeklapte hefdak bij de top van 210 km/h ongetwijfeld de nodige moeite moet doen om in de buurt van de auto te blijven. Natuurlijk blijven de minder krachtige diesels ook leverbaar, waarbij alleen instapper 170d met een handgeschakelde versnellingsbak te krijgen is.