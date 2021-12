Elektrische Mercedes-Benz eVito krijgt langere adem

De Mercedes-Benz eVito is de elektrische versie van de Vito, de bedrijfswagenversie van de V-klasse. Mercedes-Benz verkoopt van de V-klasse een elektrische personenautoversie die luistert naar de naam EQV en heeft ook van de Vito een op personenvervoer gerichte elektrisch aangedreven variant die luistert naar de naam eVito Tourer. De eVito Tourer heeft inmiddels een accupakket met een capaciteit van 90 kWh en nu verbetert Mercedes-Benz ook elektrische longinhoud van bestelversie eVito.

De Mercedes-Benz eVito moest het tot op heden doen met een 41,4 kWh grote accu waar de elektrische bedrijfswagen - afhankelijk van de gekozen versie - 149 tot 160 kilometer ver mee kwam. De vernieuwde eVito krijgt een groter accupakket met een netto capaciteit van 60 kWh. Daar perst de Mercedes-Benz eVito tot 280 kilometer actieradius uit. Ook de elektromotor is aangescherpt. De elektromotoren in de eVito leveren nu een piekvermogen van 116 pk en 360 Nm in plaats van 114 pk en 300 Nm.

De laadpoort van de eVito in bestelwagentrim bevindt zich niet meer in de flank van de bus, maar is voortaan links in de voorbumper gehuisvest. De eVito kan aan een DC-lader met een maximaal laadvermogen van 80 kW volgejaagd worden met verse stroom en dat betekent dat de accu in zo'n 35 minuten van 10 procent tot 80 procent van zijn kunnen is vol te laden. Voorheen kon de eVito alleen overweeg met een AC-lader (maximaal 11 kW).

Mercedes-Benz levert de elektrische eVito Gesloten Bestel als 5,14 en als 5,37 lange variant. Het laadvolume van de eerste bedraagt 6 kubieke meter, de langere versie slokt 6,6 kubieke meter op. Het maximaal laadvermogen van de 'korte' eVito bedraagt 890 kilo, met de extra lange versie moet je genoegen nemen met 860 kilo. De vanafprijs van de vernieuwde Mercedes-Benz eVito is vastgesteld op €45.725 (exclusief btw en bpm). De vernieuwde eVito is per direct te bestellen, de eerste exemplaren worden medio maart 2022 geleverd.