Mercedes-Benz ontwikkelt elektrisch busje voor pakketbezorgers

Onder de noemer 'VAN.EA' stelt de bedrijfswagentak van Mercedes-Benz zijn nieuwe platform voor middelgrote en grote elektrische bedrijfswagens aan de wereld voor, waarbij 'EA' staat voor 'electric architecture'. Naar verwachting staan de volgende generaties elektrische Vito en V-klasse en ook de volgende elektrische Sprinter op dat platform. Het eerste busje dat op VAN.EA staat, ziet in 2026 het levenslicht. De architectuur is schaalbaar, wat wil zeggen dat-ie gelijksoortig is voor zowel kleinere als grotere busjes.

Mercedes ziet in de Verenigde Staten veel potentie in de markt voor 'premium' bestelauto's en op de Chinese markt wil het gaan concurreren met de aanbieders van luxe personenvervoer. Verwacht dan ook een V-klasse-achtige met voldoende ruimte en comfort voor inzittenden en een rijbereik van 'meer dan 500 km', aldus Mercedes-Benz. Met een 'grote bedrijfsauto' doelt het merk mogelijk op een opvolger voor de recent nog geüpdatete eSprinter. Verwachte actieradiussen voor de beoogde overige producten geeft het merk nog niet op.

Speciaal voor pakketbezorgers

Maar dat er meer in het vat zit, is duidelijk. Op de afbeelding boven dit artikel schetst Mercedes een drietal modellen, waarbij de linker lijkt op 'de nieuwe Sprinter' en de rechter op 'de nieuwe Vito'. Het middelste exemplaar laat zich echter maar lastig vergelijken, en zou dus zomaar het busje voor pakketbezorgers kunnen zijn waarover de Duitsers in hun persbericht reppen. Mercedes-Benz spreekt van een groei van 6 tot 8 procent per jaar in de pakketbezorgingsindustrie en wil daarop inspelen door een dedicated bestelbus te ontwikkelen, gebaseerd op de VAN.EA-architectuur, die speciaal ontworpen is voor pakketbezorgers 'in het hogere segment'. Een bestelauto in de geest van Rivians bus voor Amazon, verwachten we.

Tot slot gaat Mercedes ook af-fabriek elektrische campers leveren, in middelgroot en groot formaat. Al met al moeten de plannen leiden tot een EV-aandeel van Mercedes-Benz Bedrijfswagens van 20 procent van de afzet in 2026, en 50 procent van de afzet in 2030.