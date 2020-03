Mercedes-Benz vernieuwt Vito én eVito Tourer

De uit 2014 stammende V-klasse werd in januari 2019 gemoderniseerd en ruim een jaar later worden ook de praktischer én soberder ingestelde Vito en Vito Tourer, op personenvervoer gerichte versie van de Vito. Vanbuiten is de vernieuwde Vito te herkennen aan z'n herziene grille met drie zwart- of chroomkleurige lamellen en aan de centraal in de grille geplaatste Mercedes-ster. In het interieur past Mercedes-Benz nieuwe uitstroomopeningen toe en her en der past het merk nieuwe materialen en afwerkingsopties toe. Mercedes-Benz stelt verder nieuwe lakkleuren en nieuwe wielen in de maten 17-, 18- en 19-inch beschikbaar.

Nieuw voor de complete Vito-familie is de motorversie die Mercedes-Benz aanduidt als de 124 CDI, een nieuwe topmotorisering die 239 pk en 500 Nm op de been brengt. Deze tweeliter viercilinder helpt de Vito in 7,9 seconden aan een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 210 km/h. Deze W124 is echter alleen te krijgen in de Vito Tourer. Voor wie deze variant iets te veel van het goede is, of voor wie een gesloten bestelversie wil, heeft Mercedes een oplossing. Waar de moderne 2.0 CDI's van motorenfamilie OM654 alleen waren voorbehouden aan de Vito Tourer, zijn ze nu ook op de bestellijst van de gesloten bestelversie (Vito) gezet. Ze vervangen de 2.2 CDI's van de OM654-familie. De 2.0's zijn er, naast als de al genoemde 124 CDI als 116 CDI (163 pk en 380 Nm) en als 119 CDI (190 pk en 440 Nm). Lager op de lijst staan de 110 CDI (102 pk en 270 Nm), 114 CDI (136 pk en 330 Nm), dieselmotoren met een inhoud van 1,7-liter. Deze instapdiesels zijn altijd gekoppeld aan aan handgeschakelde zesbak.

Alle achterwielaangedreven Vito's met de nieuwe 2.0 zijn voortaan leverbaar met de 9G-Tronic-automaat die in die gevallen de 7G-DCT-bak vervangt. De 110 CDI is alleen met voorwielaandrijving te krijgen, terwijl de 114 CDI en 116 CDI met voorwielaandrijving, achterwielaandrijving en vierwielaandrijving is te krijgen. De 119 CDI is er alleen met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving.

eVito

Ook is er nieuws voor de eVito Tourer, de volledig elektrische variant van de op personenvervoer gerichte versie van de Vito. Die bus krijgt namelijk een volledig nieuw accupakket, het fors grotere exemplaar dat Mercedes-Benz ook in de EQV heeft gehangen (de volledig elektrische V-klasse, zijn we er nog?). Waar de eVito Tourer voorheen een 41,4 kWh groot accupakket had, goed voor een elektrische actieradius van zo'n 150 kilometer, krijgt de eVito Tourer nu het 100 kWh (90 kWh netto) grote accupakket van de EQV in zijn bodem gemonteerd. De eVito Tourer scoort daarmee een WLTP-bereik van 421 kilometer. Net als in de EQV drijft een elektromotor met een piekvermogen van 204 pk en 362 Nm de voorwielen aan. De topsnelheid ligt op 140 km/h, maar wie bijbetaalt kan deze laten verhogen tot 160 km/h. De eVito Tourer is beschikbaar in twee lengtematen: 5,14 meter en 5,37 meter. De binnenruimte is identiek aan die van de Vito's met verbrandingsmotor. Aan een DC-lader (50 kW) is het accupakket in zo'n 80 minuten van 10 naar 80 procent vol te laden. Optioneel kan de eVito Tourer overweg met een laadvermogen van 110 kW. De laadsessie 10-80 % is dan in minder dan 45 minuten achter de rug. De klimaatregeling van de eVito Tourer is via een telefoonapplicatie te activeren terwijl de auto wordt volgeladen.

Alle Vito's met de nieuwe 2.0 dieselmotoren profiteren van de komst van Airmatic-luchtvering, een systeem dat daarnaast nu ook in de V-klasse en EQV beschikbaar is. Ook nieuw: een actieve remassistent, een actieve afstandsassistent (Distronic) én een digitale binnenspiegel. De Vito's zijn verder ook leverbaar met intelligent Light System, een pakket dat onder meer uit led-richtingaanwijzers, led-dagrijverlichting, led-dimlicht, led-grootlicht en bochtenverlichting bestaat. De Vito's profiteren verder van een reeks nieuwe infotainmentsystemen, simpelere exemplaren dan het MBUX-systeem. Er zijn varianten met- en zonder touchcreen en Android Auto- of Apple Carplay-ondersteuning beschikbaar

De eVito, dus de elektrische gesloten bestel-Vito, wordt vooralsnog niet genoemd. Navraag bij Mercedes-Benz Bedrijfswagen leert ons dat de eVito zijn 41,4 kWh grote accupakket behoudt. Wel profiteert de gesloten bestelversie van de eVito van de overige aanpassingen aan de Vito-familie. De vernieuwde Vito is vanaf april te bestellen en wordt in juni geleverd. De eVito Tourer komt in de zomer naar ons land. De kale vanafprijs voor de Vito ligt op € 18.990, exclusief btw en bpm. Dat bedrag is voor de Vito 110 FWD in Economy-uitvoering.