Ook gij: Mercedes-AMG GT en SL krijgen facelift

Mercedes is in rap tempo al zijn modellen van wat extra sterretjes en glimmertjes aan het voorzien. Deze spionagebeelden zijn het eerste bewijs dat ook de sportieve Mercedes-AMG GT en SL eraan moeten geloven, al blijven er verschillen.

De nieuwe CLA, de nieuwe GLC, de nieuwe GLB en dankzij facelifts nu ook de GLE, GLS en S-klasse: vrijwel alle Mercedessen krijgen een nieuw gezicht met stervormige dagrij- en stadslichten in de koplampen. Dat laatste lijkt nu in ieder geval ook te gaan gelden voor de SL, die zijn nieuwe ‘sterretjesgezicht’ al duidelijk door het camouflagemateriaal laat schitteren.

Bij de dichte AMG GT zijn we minder zeker van onze zaak als het om die sterretjes gaat, maar ook die auto krijgt een gemoderniseerde neus. Reken niet alleen op nieuwe lichtunits, maar ook op aangepaste bumpers, grilles en wielen. De achterkant zal ongetwijfeld ook op de schop gaan, al zien we daar op de foto’s nog maar weinig van en is het dus nog de vraag hoe de wijzigingen daar precies zullen uitpakken.

De huidige Mercedes-Benz SL kwam in 2022 op de markt als lichtere en vooral sportievere opvolger van de SL’s die hem voorgingen. Los van de luxe en weinig bescheiden Maybach-versie wordt de auto altijd onder het AMG-label verkocht, of je nu voor de historisch verantwoorde viercilinder in de SL43 gaat of voor een moddervette SL 63 S E-Performance met V8, elektromotoren en, jawel, 816 pk. Voor de Mercedes-AMG GT geldt logischerwijs hetzelfde, want sinds de komst van de huidige generatie in 2023 is dat eigenlijk gewoon de coupéversie van de SL. Wel wijken ook de neus en kont af, maar in de basis praten we hier over dezelfde auto. Zo slaat Mercedes meerdere vliegen in één klap: een open SL die tegelijkertijd de SL, de open AMG GT en de open S-klasse vervangt, en een dichte AMG GT die met beperkte ontwikkelingskosten op basis van die SL kon worden gemaakt.