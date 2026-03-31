De huidige Mercedes-Benz GLE is al sinds 2018 onder ons en kreeg in 2023 al eens een facelift. Toch is het nog steeds niet klaar, want deze facelift brengt meer wijzigingen dan ooit! En een nieuwe V8-optie...

Normaal gesproken zou het na acht jaar over en uit zijn voor de huidige GLE, maar de autowereld is momenteel verre van normaal. Het ontwikkelingsbudget gaat ook bij Mercedes grotendeels naar nieuwe EV’s en hun platforms, dus blijft er minder over voor de modellen die op een meer traditionele manier worden aangedreven. Dat hoeft gelukkig niet erg te zijn, want we hebben al eerder gezien dat een bestaand model met een uitgebreide facelift heel goed bij de tijd kan worden gebracht.

Mercedes doet dat hier uiteraard door de GLE te voorzien van een heleboel Mercedes-sterretjes, want dat is nu eenmaal in de mode bij het merk. We zien het Mercedes-logo voor het eerst in verlichte vorm in de grille terug, waar het wordt bijgestaan door tientallen kleinere exemplaren. Ook zijn er Mercedes-sterren in de koplampen en achterlichten, die trouwens ook anders van vorm zijn. De enige uitzondering daarop zijn de achterlichten van de GLE Coupé, die slechts een andere invulling krijgen.

De reguliere GLE krijgt een steviger gewijzigde kont met een opvallende zwarte band die beide lichtunits met elkaar verbindt, maar zonder doorlopende achterlichtbalk.

Ook het interieur krijgt een vrij serieuze make-over, die ook hier volgens het boekje verloopt. De volle breedte van het dashboard wordt dus ingenomen door een zwarte plaat waarachter drie schermen schuilgaan, die in dit geval trouwens alle drie standaard en functioneel zijn. Het gaat om drie aparte schermen van 12,3 inch, samen goed voor het predicaat ‘Superscreen’. Een aan elkaar gesmolten Hyperscreen, zoals de elektrische GLC als optie heeft, treffen we hier vooralsnog niet aan. De digitale upgrade gaat verder dan alleen een extra scherm, want de GLE krijgt ook meteen Mercedes’ meest actuele MB.OS-systeem. Dat is snel en helemaal klaar voor de toekomst, zegt het merk, mede dankzij over-the-air-updates die in die toekomst zullen komen.

Zaken als de ventilatieroosters zijn ook anders vormgegeven, terwijl het stuurwiel kennismaakt met de fysieke knoppen die de CLA ook (gefaseerd) heeft. Het grote glazen panoramadak is nu standaard en kan bovendien open.

Geen diesel-PHEV, wel V8

Ook het motorenaanbod van de GLE gaat flink op de schop. Alle GLE’s hebben 4Matic-vierwielaandrijving, alle GLE’s zijn ten minste mild-hybride, vrijwel iedere variant heeft een zescilinder lijnmotor en in vrijwel iedere variant is die motor op z’n minst licht aangepast. De plug-in hybride met dieselmotor wordt geschrapt en de GLE 400e-PHEV op benzine maakt plaats voor een GLE 450e met meer vermogen. Met een vermogensboost van 55 kW/75 pk levert hij nu meer dan 450 pk, tegen 381 voor zijn voorganger. Daarmee sprint deze auto in 5,6 in plaats van 6,1 seconden van 0 naar 100, al daalt het elektrische rijbereik tegelijkertijd ook iets (nog altijd 106 kilometer) en komt het theoretische verbruik iets hoger uit. De rest van het GLE-aanbod is (los van één AMG, zie hieronder) mild-hybride. Dieselaars hebben keuze uit de 286 pk sterke GLE 350d en de 367 pk sterke GLE 450d. Benzinerijders kunnen kiezen tussen de 381 pk sterke GLE 450 of, terug van weggeweest, een GLE 580. Die heeft een heuse en flink herziene V8 aan boord, levert maar liefst 537 pk en knalt in ruil voor een theoretische CO₂-uitstoot van 278 gram/km in 4,5 seconden van 0 naar 100.

Twee AMG's

Bijzonder: de enige GLE met een V8 is dus géén AMG. Die sportieve AMG-versies komen er ook, en wel in twee varianten die allebei 53 heten. Dat is om meerdere redenen bijzonder. Ten eerste omdat ze met sterk uiteenlopende vermogens toch allebei ‘53’ heten, maar ten tweede omdat de rolverdeling tussen de mild-hybrid en de plug-in hybrid – allebei met zescilinder – wordt omgedraaid. Op dit moment is de 544 pk sterke 53 namelijk nog de plug-in van het stel, en staat daarboven een mild hybride (en veel minder zuinige) 63 S met een 612 pk sterke V8. Die laatste verdwijnt en wordt vervangen door een plug-in hybride GLE 53 Hybrid 4Matic+, die met een systeemvermogen van 585 pk niet eens zoveel minder krachtig is. Wie niet wil pluggen, kan ook opteren voor de GLE 53 4Matic+ zonder 'Hybrid'-toevoeging. Dat is een 48V-mild hybrid met dezelfde zespitter, maar ‘slechts’ 449 pk sterk. Beide varianten zijn er trouwens als reguliere SUV en als Coupé.

In theorie is de mild-hybrid uiteraard goedkoper, maar in Nederland kan dat weleens andersom zijn. Hier profiteert de plug-in hybride immers van zijn lage theoretische CO₂-uitstoot en is de GLE 53 Hybrid dus hoogstwaarschijnlijk de meest aantrekkelijke optie van de twee. Of de krachtigste GLE inderdaad duidelijk goedkoper wordt dan zijn iets minder krachtige broertje, leren we als de prijslijst van de vernieuwde GLE op de mat ploft. Als dat gebeurt, hoor je het uiteraard direct.