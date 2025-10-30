Mercedes-AMG GT krijgt heftigere broer

Mercedes-AMG test met een auto die nog een stapje verdergaat dan de reguliere AMG GT. Waarschijnlijk een circuitmonster, maar waarvan we stilletjes hopen dat er ook een straatlegale versie komt. We krijgen de auto nu in een nog behoorlijk verhullend camouflagepak te zien, al is al wel enigszins te ontwaren dat er aardig wat eigen vormen in zitten. Hoewel de AMG GT vermoedelijk de basis is, ziet de nieuwkomer er vooral aan de achterkant toch duidelijk anders uit.

Mercedes-AMG belooft dat deze auto ten opzichte van de bestaande modellen bakens gaat verzetten op het gebied van gewichtsbalans, aerodynamica en rijdynamiek. Dat belooft wat. In de neus ligt een V8, dat moet haast wel de bekende 4.0 biturbo zijn die we al jaren kennen van Mercedes-AMG, maar dan ongetwijfeld in één van de krachtigste vormen tot nu toe. In de Mercedes-AMG GT schopt die krachtbron het tot 612 pk. Dat er veel meer vermogen in zit, bewijst bijvoorbeeld Brabus wel en de Mercedes-AMG GT kon er de vorige generatie ook wat van als Black Series.