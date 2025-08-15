Brabus Rocket GTC: hypercar-prestaties in openlucht

Sommige namen in autoland zijn wat pretentieus, maar Brabus Rocket dekt de lading wél aardig. Dit is de Brabus Rocket GTC en die gaat echt als een raket. En in de openlucht.

Brabus drukte de 'Rocket'-naam al meermaals op auto's van Mercedes-AMG. In oktober bijvoorbeeld nog op de Mercedes-AMG GT, die het omtoverde tot een heuse 1.000 pk sterke shooting brake. De Duitsers herhalen het kunstje nu nog eens, maar dan met de open AMG GT. Het resultaat is deze Brabus Rocket GTC, die de inzittenden een belevenis geeft die met maar weinig te vergelijken zal zijn.

Kun je je immers voorstellen hoe het is om in een 1.000 pk sterke cabriolet in 2,6 seconden van 0 naar 100 km/h te schieten en een topsnelheid van 317 km/h te bereiken? Nee, waarschijnlijk niet. De sprint van 0 naar 200 km/h is al even krankzinnig: die duurt slechts 9,5 seconden. Houd dan je toupet maar goed vast. Al is de kans groot dat de aerodynamica van de auto er ook voor zorgen dat de rijwind zelfs bij die snelheden de inzittenden enigszins met rust laat.

Geen Rocket zonder het nodige uiterlijke vertoon. Brabus hangt ook deze creatie van voren tot achteren vol met wat aerodynamische extraatjes én zet 'm op extra grote wielen. Vooraan zijn het 21-inch exemplaren, achteraan 22-inch. Heftig is ook de extra brede koets van de Rocket GTC, waarop van top tot teen een koolstofvezel patroon te zien is, gespoten in 'Deep Red'. We kunnen ons zo voorstellen dat dat aardig tot zijn recht komt in de zon tijdens de Monterey Car Week.