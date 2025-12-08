Mercedes-Benz geeft gas in wat het zijn compacte modelfamilie noemt en trapt er gelijktijdig het stroompedaal tegen de vloer. Dit is de nieuwe Mercedes-Benz GLB. Die vervangt zowel zijn gelijknamige voorganger als de elektrische EQB.

Mercedes-Benz gaat met de bezem door het modellengamma. De A-klasse verdwijnt en de B-klasse houdt het ook voor gezien. De compacte modelfamilie van Mercedes-Benz bestaat straks enkel nog uit de GLA, GLB en CLA. De EQA, en EQB verdwijnen als losse modellen, maar krijgen wél opvolgers. Met de nieuwe CLA liet Mercedes-Benz al zien hoe het dat structureert. Er is een elektrische variant die ietwat omslachtig 'CLA met EQ Technologie' heet én er zijn versies met geëlektrificeerde verbrandingsmotoren die CLA Hybrid heten. Nu is er een fonkelnieuwe Mercedes-Benz GLB. Die vervangt in één klap de uitgaande GLB met benzinemotoren en de elektrische EQB.

Met die strategie breekt Mercedes-Benz behoorlijk met zijn eerdere beleid. De uitgaande EQB was namelijk een elektrische variant van de brandstof-GLB en stond dus in essentie op een basis die voor brandstofauto's was ontwikkeld. De nieuwe Mercedes-Benz staat net als de CLA en de straks nieuwe GLA op het MMA-platform. Dat heeft niets met vechtsport te maken, maar wel met modulaire techniek waarbij Mercedes-Benz tijdens de ontwikkeling van meet af aan rekening hield met de komst van versies met verbrandingsmotoren en van elektrische varianten. Elektrisch rijden blijft het hoofddoel en dus is het niet zo verwonderlijk dat de nieuwe Mercedes-Benz GLB als elektrische 'GLB met EQ Technologie' debuteert, al staat de GLB Hybrid er zonder officiële specificaties vlak naast.

Afmetingen en design

De nieuwe elektrische Mercedes-Benz GLB is 4,73 meter lang en is daarmee 4,8 centimeter langer dan de EQB die hij vervangt. De wielbasis is met 6 centimeter toegenomen tot 2,89 meter. In de breedte wint het nieuwe model het met bijna 3 centimeter van zijn voorganger. De nieuwe GLB is dus langer en breder, maar ook lager. Het scheelt 1,4 centimeter in de hoogte met het vorige model. Kijken we naar verschil tussen de nieuwe GLB en de uitgaande GLB met verbrandingsmotoren, dan komen we op een lengteverschil van 10 centimeter in het voordeel van de nieuwe.

Ondanks de iets andere verhoudingen is de nieuwe Mercedes-Benz GLB direct als GLB herkenbaar. Hij heeft een vrij hoge, recht aflopende snuit met een vlakke en voor een SUV in dit segment lange motorkap. De voorruit staat daarbij relatief rechtop en de achterzijde is kaarsrecht afgeknot. Lekker bonkig dus, net als het uitgaande model. Aan de voorzijde vertoont de nieuwe Mercedes-Benz GLB sterke overeenkomsten met de CLA. Ook hier dus vrij hoog in het front gepositioneerde koplampen met een ster-signatuur. Ze zijn visueel aan elkaar geknoopt met een ledbalk. Lager vinden we een grille met 94 sterretjes en twee lamellen. Het Mercedes-logo erin is - afhankelijk van de markt waarin het model wordt aangeboden - niet, gedeeltelijk of volledig verlicht. De Iconic Grille die op de GLC debuteerde, gaat aan de neus van de GLB voorbij.

De basisversie van de nieuwe GLB krijgt traditionele, mechanische handgrepen. Alle andere varianten hebben de elektronisch uitschuifbare exemplaren die je op foto's bij dit artikel ziet. De achterzijde is overigens ook interessant. De verlichting lijkt in niets op die van de vorige GLB en vertoont ook weinig gelijkenissen met de achterlichtpartij van de CLA. De SUV heeft een horizontale lichtbalk die - hoe kan het ook anders - aan weerszijden voorzien is van twee naar het Mercedes-logo verwijzende sterren. Richting de flanken van de auto knikt de lichtbalk in een hoek van 90 graden omlaag.

Interieur en ruimte

Voor wie weleens in de nieuwe CLA heeft gezeten is het interieur van de nieuwe Mercedes-Benz GLB een feest van herkenning. Vrijwel alles is identiek. Ook hier dus kamerbreed paneel met daarin een 10,25-inch digitaal instrumentarium en een 14-inch infotainmentscherm. Het ook 14 inch metende display voor de bijrijder is een optie. Mercedes-Benz heeft het stuurwiel van de elektrische CLA al vervangen door een exemplaar waarbij de aanraakgevoelige sliders waarmee je het volume en de cruisecontrol aanstuurt, plaatsgemaakt hebben voor een fysieke tuimel- en draaischakelaar.

De grotere buitenmaten hebben invloed op de interieurruimte. Zo heb je voorin een kleine centimeter meer beenruimte en bijna 4 centimeter meer hoofdruimte. Vooral de passagiers op de tweede zitrij profiteren van extra centimeters. In de elektrische GLB winnen zij 2,9 tot 6,8 centimeter, afhankelijk van de stand van de in lengterichting verschuifbare achterbank. De hoofdruimte is hier ten opzichte van de EQB met zo'n 6 centimeter toegenomen. Ten opzichte van de uitgaande GLB win je in de nieuwe zo'n 3 centimeter meer ruimte voor je kapsel. Het glazen panoramadak is overigens standaard, de in segmenten dimbare versie met - wie het wil - een bonte verzameling Mercedes-sterretjes in de kleur van de sfeerverlichting, is optioneel.

Net als de uitgaande GLB en EQB is de tweede generatie GLB er als vijfzitter en als zevenzitter. Op de derde zitrij is de ruimte niet noemenswaardig toegenomen ten opzichte van de vorige modellen. De bagageruimte dan: in de vijfzits GLB past 540 liter, in de variant met de neerklapbare derde zitrij 480 liter. Dat is achtereenvolgens 45 en 15 liter meer dan in de EQB paste. De nieuwe GLB lust wel iets minder dan de GLB die hij vervangt, al is het verlies met 20 tot 25 liter overkomelijk. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.605 (zevenzitter) of 1.715 (vijfzitter) in de nieuwe GLB kwijt.

Goed nieuws: de GLB en EQB hadden geen bagageruimte onder de voorklep. De fonkelnieuwe Mercedes-Benz GLB heeft wel zo'n zogenoemde frunk. Die is met een inhoud van 127 liter nog behoorlijk fors ook.

Elektrisch...

Vooralsnog geeft Mercedes-Benz alleen specificaties vrij van de elektrische 'GLB met EQ-Technologie'. De SUV debuteert in twee elektrische versies. Er is een GLB 250+ die een 272 pk en 335 Nm sterke elektromotor op de achteras heeft en die vanuit stilstand in 7,4 seconden op de 100 km/h zit. Daarnaast staat de GLB 350 4Matic. Met vierwielaandrijving dus. Die is 354 pk en 515 Nm sterk. Zowel de GLB 250+ als de 350 4Matic heeft een 85 kWh (netto) NMC-accu. De GLB 250+ schopt het tot een bereik van maximaal 631 kilometer. De GLB 350 4Matic noteert een rijbereik van 614 kilometer. Snelladen kan met 320 kW. Een heel verschil met de EQB die verdwijnt, die kwam tot zo’n 530 kilometer ver en kon met maximaal 100 kW snelladen.

We verwachten nog een minder potente versie met 224 pk en 58 kWh accu: de GLB 200. Belangrijk en goed nieuws: in tegenstelling tot de elektrische CLA komt de elektrische GLB er direct met een 400V-converter. Dat betekent dat je zowel bij 800V- als bij 400V-laadstations terecht kunt.

...en benzine!

Mercedes-Benz laat de nieuwe GLB ook al als GLB Hybrid zien, maar vertelt daar verder niets over. AutoWeek kan je al vertellen dat de GLB Hybrid waarschijnlijk als 180, 200, 200 4Matic en als 220 4Matic komt. Die hebben allen een 1.5 viercilinder onder de kap die samen met Geely is ontwikkeld. In de 180 is die benzinemotor 136 pk sterk, in de 200 levert hij 163 pk en in de 220 wekt hij 190 pk op. De 1.5 krijgt bijval van een 30 pk en 200 Nm sterke elektromotor die in de achttraps automaat met dubbele koppeling is verwerkt. De systeemvermogens dan: 156 pk voor de 180, 184 pk voor de 200 en 211 pk voor de 220. Het zijn 48V hybrides met een 1,3 kWh accu en daarmee lijken het mild-hybrides, al benadrukt Mercedes-Benz dat het om een volledig hybride aandrijflijn gaat. Je kunt er in ieder geval - bij uiterst lage belasting - elektrisch mee rijden. De benzineversie onderscheidt zich enkel met zijn daadwerkelijk open grille en met zijn tankklep linksachter van de elektrische GLB. De elektrische GLB heeft zijn laadklep rechtsachter.

De elektrische GLB komt zoals het er nu naar uitziet in de lente naar ons land. De hybride versies worden in een later stadium gepresenteerd en volgen dus enkele maanden later.