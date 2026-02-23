Ga naar de inhoud
Bizar: Nog voordat de Cupra Raval er is, heeft Chinese fabrikant hem gekopieerd

Zelfs het logo is hetzelfde

Cupra Raval
Cupra Raval China kopieCupra Raval China kopieCupra Raval China kopieCupra Raval China kopieCupra Raval China kopie
Lars Krijgsman

Zeer binnenkort introduceert Cupra de Raval. Nog voordat hij er is, heeft een Chinese fabrikant hem al onder het kopieerapparaat gelegd.

De aanloop naar de onthulling van de Cupra Raval is een lange. Met de Urban Rebel blikte Cupra al in 2021 voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst vooruit op zijn toekomstige compacte elektrische hatchback. Het heftige design van de eerste Urban Rebel Concept werd afgezwakt voor een tweede studiemodel met die naam en momenteel durft Cupra het aan om de nu Raval geheten hatchback in een strak stickervelletje te tonen. Het duurt een Chinese fabrikant allemaal te lang, zo lijkt het. Nog voordat de Cupra Raval in zijn definitieve vorm is getoond, heeft het veel van de Spanjaard gekopieerd.

Cupra Urban Rebel en Chinese kopie

Vast puur toeval dat zelfs het logo vrijwel hetzelfde is, toch?

AutoWeek heeft ronduit eigenaardige patenttekeningen opgedoken van een elektrische microcar die aan de voor- en achterkant wel heel veel wegheeft van de Raval en Urban Rebel die daaraan voorafging. Kijk maar eens naar dat front met die ver naar achteren getrokken koplampen en de bumper met daarin driehoekige elementen. Zelfs de welvingen in de voorklep komen overeen met die in de neus van de Urban Rebel. Aan de achterzijde zijn de gelijkenissen zo mogelijk nog groter. De achterlichten en achterbumper zijn overduidelijk geïnspireerd op die van de kleine Cupra. Zelfs het logo is nagenoeg één op één overgenomen. Van opzij bezien valt het Chinese stadsvriendje direct door de mand.

Het Chinese karretje is een creatie van - volgens Google Translate - Jinxiang Shengzhan New Energy Vehicle Co. Het is niet voor het eerst dat een Chinese fabrikant een microwagentje maakt met bekend design. Zo schreven we eerder al over deze op zijn zachtst gezegd opmerkelijke Mini Countryman en deze te heet gewassen Tesla Model Y.

Elektrische Auto

