Mini Mini Countryman uit China

De tijd dat Chinese autofabrikanten nog weleens reeds bestaande modellen vakkundig natekenden lijkt voorbij, maar niet in elk segment. Met name in de klasse van de piepkleine elektrische stadsauto's komen we nog weleens afgekeken ontwerpen tegen, maar zo bont als het in 2000 opgerichte Chinese Shandong Leimai New Energy Vehicle Industry - jawel - maken we het zelden mee. Het bedrijf heeft het ontwerp van de Mini Countryman namelijk toegepast op een elektrische microcar, met een bijzonder resultaat. Zelfs de Union Jacks in de achterlichten zijn zonder schaamte één op één overgenomen.

Op deze patentplaten die AutoWeek uit de krochten van de internationale patentbureaus heeft opgedoken, is Shandong's nieuwste kleine elektrorakker te zien. Ook op zijn eigen website laat het bedrijf al een plaat van zijn nieuwe elektrische kleintje zien. Het lijkt een van de weinig elektrische vierwielers van het bedrijf te worden, Shandong specialiseert zich blijkbaar in elektrische driewielers, zowel open als gesloten. Het bedrijf zegt 8 productielijnen te hebben waarop het jaarlijks 400.000 (!) voertuigen produceert. Veel meer kunnen we je over de onder merknaam Shenhao te voeren mini Mini Countryman-kloon niet vertellen, al zou het ons niet verbazen als je daar niet rouwig om bent.