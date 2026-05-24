De Range Rover Velar is een bijzondere snuiter in het aanbod van Range Rover, dat zichzelf ondanks Land Rover-logo’s nu als apart (semi-)merk positioneert. De Velar zit tussen de Evoque en de Sport in en is met zijn langgerekte koets, hoge schouderlijn en toch al serieuze formaat een uiterst stijlvolle optie in het middelgrote premium-SUV-segment. Is? Nou, misschien is ‘was’ een beter woord. De Velar is weliswaar nog altijd bestel- en leverbaar, maar is met geboortejaar 2017 inmiddels wel serieus oud. Daarmee speelt hij in toenemende mate een rol in de marge en lopen de verkoopcijfers terug.

Dakkapel

Land Rover is echter nog lang niet klaar met de Range Rover Velar en maakt van de opvolger de meest vooruitstrevende Range Rover van het gamma. De auto wordt volledig elektrisch en omdat de stroomlijn met zo’n aandrijflijn extra belangrijk is, wordt de Velar nog lager en langgerekter dan zijn voorganger. Zijn opvallendste kant is zonder twijfel de achterkant. Gecamoufleerde prototypes werden aanvankelijk allemaal gespot met een soort dakkapel achterop, een dikke en hoekige plastic ‘bult’ vol camouflageprint. Inmiddels weten we waarom.

De nieuwe Range Rover Velar krijgt een liftback-achtige klep met een zeer vlak liggende achterruit en heeft daarmee een carrosserievorm die we niet eerder hebben gezien bij dit merk of in dit segment. Dat de overhang achter wat lijkt te groeien en de ‘schouderlijn’ ook lager ligt, helpt bij het idee dat hier bijna meer een sedan-achtige dan een echte SUV staat. Het Range Rover-gehalte komt nu van slechts twee kanten: de grote wielen en wielkasten en de vormgeving binnen die wat ongebruikelijke kaders.

Afgezien van die carrosserievorm is de nieuwe Velar typisch een Range Rover. Het strakke, opgeruimde design van de huidige mag blijven en de neus en kont zullen ook min of meer hetzelfde ogen, al wordt geen onderdeel regelrecht overgenomen. De achterste kentekenplaat verhuist naar de bumper, maar de lichtunits zijn hier als vanouds aan elkaar gesmolten met een doorlopende balk. De invulling van de neus is nog even spannend. Bij de huidige Range Rovers wordt de aanblik immers in belangrijke mate bepaald door een forse grille, die de elektrische Velar niet nodig heeft. Onze tekenaar gokt op een zwart paneel met verlichting en sensoren, maar in de praktijk kan Range Rover ook nog voor een andere oplossing kiezen.

Electric first

De nieuwe Velar – ook die naam kan in nog anders worden – is de eerste Land Rover op het EMA-platform. Dat is een basis die speciaal voor volledig elektrische auto’s is ontwikkeld. Als EV biedt de nieuwe Velar nieuwe kansen voor Land Rover, zeker ook in Nederland. Veel mensen zijn al met al best gecharmeerd van de uitstraling van zo’n chique Britse ‘slee’, maar vinden het bezit van een Range Rover door het hoge bpm-bedrag en de aanstaande pseudo-eindheffing wellicht toch wat te begrotelijk. Een elektrische Velar kan dan een mooie oplossing zijn, zeker voor (zakelijke) rijders die in het hogere segment shoppen. Zij profiteren uiteraard altijd van vierwielaandrijving, want in dat opzicht blijft deze Range Rover wel zichzelf. De auto krijgt dus minimaal twee motoren, maar drie of zelfs meer is niet uitgesloten.

Hoewel de nieuwe Velar dus absoluut volgens de ‘electric first’-filosofie is ontwikkeld, weten we van Mercedes dat dit niet per definitie ‘electric-only’ betekent. Land Rover zou er verstandig aan doen om de benadering van dat merk te volgen en naast de volledig elektrische varianten ook versies met een verbrandingsmotor aan te bieden, al is het maar in een hybride-toepassing. De toekomst van puur elektrische luxemodellen is immers nog altijd onzeker, zoals ook Porsche ondervond toen het besloot de nieuwe Macan louter als EV aan te bieden. Dat merk komt daar nu van terug en gaat nu – veel te laat – alsnog een nieuwe brandstof-Macan ontwikkelen, die echter wel pas over enkele jaren zal verschijnen. Dat feit kan Land Rover mooi benutten door wel brandstofmotoren in deze auto te stoppen, al is dat nog allerminst zeker.