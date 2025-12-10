De elektrische Cupra Raval krijgt een vanafprijs van zo'n €25.000. Toch liggen de eerste prijzen die AutoWeek je exclusief van de Cupra Raval kan melden aanzienlijk hoger. Hoe kan dat?

Cupra maakt zich op voor de komst van zijn derde elektrische model. De Tavascan en Born krijgen gezelschap van de Cupra Raval. Dat is direct de kleinste en dus ook de goedkoopste van het stel. De Cupra Raval krijgt in Nederland een vanafprijs van zo'n €25.000. Daar verandert niets aan, maar er komen uiteraard ook varianten waarvoor je dieper in de buidel moet tasten. AutoWeek kan je nieuwe indicatieve prijzen melden die dan ook een stuk hoger liggen dan €25.000. Dat is niet zomaar; we hebben hier namelijk te maken met riant uitgevoerde introductieversies die luisteren naar de naam First Edition én met de absolute topversie die VZ Rebel heet.

Introductiefestijn vanaf zo'n €32.000

Onlangs reden we de eerste meters met een ingepakte Cupra Raval. Cupra gaf daarbij aan dat de elektrische hatchback zijn debuut beleeft in drie riant uitgevoerde introductieversies. De eerste heet voluit Raval Business First Edition. De verwachte fiscale prijs van die variant - dus exclusief kosten rijklaarmaken - bedraagt €30.775. De rijklaarmaakkosten zijn bij de elektrische Born €1.205 en bij de evengoed elektrische Tavascan €1.285. Als we voorzichtig rekenen met een bedrag van €1.200, levert dat de Cupra Raval Business First Edition een indicatieve vanafprijs op van €31.975. Als we de Cupra-prijslijsten erop naslaan, blijkt dat de Spanjaarden wel houden van bedragen die op '990' eindigen. Kortom: de Cupra Raval Business First Edition zou dus zomaar €31.990 kunnen kosten.

De Cupra Raval Business First Edition heeft een 210 pk en 290 Nm sterke elektromotor en moet dankzij zijn 56 kWh accu een bereik van zo'n 450 kilometer halen. Deze introductie-uitvoering heeft onder meer 18 inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruise-control, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, stoelverwarming voorin, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, een inductielader en een verwarmbaar stuurwiel.

De Cupra Raval met deze 210 pk sterke aandrijflijn komt ook als Performance First Edition naar Nederland. Daarvan kunnen we een indicatieve fiscale prijs van €33.775 melden. Laten we daar dezelfde berekening op los als hierboven, dan komen we voor die variant uit op een verwachte vanafprijs van €34.990. Deze rijker uitgeruste introductieversie heeft onder meer 19-inch lichtmetaal, navigatie, Travel Assist, een uitgebreid audiosysteem van Sennheiser met 12 luidsprekers, Matrix-ledkoplampen, een 360-graden camera, een automatische parkeerhulp en uitgebreide sfeerverlichting.

De voorlopige top

Aan de voorlopige Raval-top staat de Cupra Raval VZ Rebel. Die is met 226 pk sterker dan de overige twee versies en moet het wel met een kleiner bereik van zo'n 400 kilometer doen. De indicatieve fiscale prijs van deze variant bedraagt €36.775. Reken voor die versie op een vanafprijs van €37.990. Deze Rebel-uitvoering haalt zijn extra sportiviteit niet alleen uit een sterkere elektromotor. Hij heeft namelijk ook Dynamic Chassis Control én een elektronisch sperdifferentieel. Ook standaard: een glazen panoramadak, Manganese Green Matt-lak en diverse 'Sulfur'-kleurige accenten.

Voorlopige prijzen Cupra Raval

Versie Vermogen Indicatieve fiscale prijs Geschatte vanafprijs* Cupra Raval ? ? €24.990 Cupra Raval Business First Edition 210 pk €30.775 €31.990 Cupra Raval Performance First Edition 210 pk €33.775 €34.990 Cupra Raval VZ Rebel 226 pk €36.775 €37.990

* geschat door AutoWeek