Nissan Micra, Qashqai en X-Trail nu ook als N-Tec

N-Tec is een voor de Micra, Qashqai en X-Trail nieuw uitrustingsniveau waarvan we de naam enkele jaren geleden tegenkwamen op onder meer de Note. Alle N-Tec-modellen kenmerken zich onder meer door een reeks zwarte designaccenten.

De Micra N-Tec heeft de standaarduitrusting van de Acenta en wordt daarnaast aangekleed met 17-inch zwart lichtmetaal, glanzend zwarte details, privacy glass en mistlampen aan de voorzijde. Het Nissan Connect-infotainmentsysteem, dat onder meer met Apple CarPlay en Android Auto overweg kan, is standaard voorzien van een navigatiefunctie. Parkeersensoren achter horen evenals Intelligent Emergency Braking eveneens tot de standaarduitrusting. Een Nederlandse prijs van de Micra N-Tec is helaas nog niet bekend gemaakt.

Qashqai

Op de Qashqai komt de N-Tec aankleding onder meer tot uiting bij de lichtmetalen wielen, die zijn volledig zwart en hebben een diameter van 19-inch. De koplampen zijn voorzien van donker getinte beglazing en in het interieur monteert Nissan onder meer stoelen die voor een deel bekleed zijn met alcantara. De standaarduitrusting omvat onder meer het ProPilot- en het Intelligent Park Assist-systeem. Ook is het Nissan Connect Infotainmentsysteem, dat onder meer met Apple CarPlay en met Android Auto kan omgaan, standaard. De vanafprijs van de Qashqai ligt als N-Tec op € 35.925 en daarmee nestelt -ie zich prijstechnisch tussen de N-Connecta en de Tekna in. Voor dat bedrag krijg je de 140 pk sDIG-T onder de kap die gekoppeld is aan een handbak. De DIG-T 160 is als N-Tec zowel met handbak als met DCT-automaat met zeven verzetten leverbaar en kost respectievelijk € 38.475 en € 41.025. De dCi 115 is de enige dieselmotor waarmee de N-Tec-uitvoering is te combineren. Voor de handgeschakelde variant vraagt Nissan € 39.075. Liever de DCT-automaat? Reken dan op een bedrag van € 41.625.

X-Trail

Zoals gezegd profiteert ook grote broer X-Trail van de N-Tec-saus. Deze SUV staat in tegenstelling tot de Qashqai niet op 19-, maar op 18-inch zwartkleurig lichtmetaal. In zijn snuit zien we een zwarte grille en ook de dakrails en de spiegelkappen zijn zwart uitgevoerd. De X-Trail heeft verder aluminium instaplijsten met verlichte N-Tec-letters. Ook hier is ProPilot overigens standaard. De enige leverbare benzinemotor in de X-Trail is altijd gekoppeld aan een DCT-automaat met zeven versnellingen en wie die motorisering in combinatie met het N-Tec-feestje wil, moet een bedrag van € 42.290 reserveren. Liever de 150 pk sterke diesel? De versie met X-Tronic-automaat en voorwielaandrijving kost € 49.500, terwijl de vierwielaangedreven variant met automaat als N-Tec voor € 56.270 in de prijslijst staat.