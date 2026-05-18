De Nissan Qashqai is er vanaf nu niet meer met een handbak

De handbak verliest terrein. Vanaf nu is ook de Nissan Qashqai niet meer met een handgeschakelde versnellingsbak te krijgen.

De Nissan Qashqai was er tot voor kort als 140 pk sterke mild-hybride met handbak, als 158 pk sterke mild-hybride met automaat en als plug-in hybride e-Power. De 140 pk sterke mild-hybride is in Nederland uit het leveringsgamma gehaald, en dat betekent dat je geen nieuwe Nissan Qashqai met handbak meer kunt kopen.

De Qashqai met 158 pk sterke mild-hybride benzinemotor en Xtronic-cvt blijft bestaan, evenals de Qashqai e-Power. De Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 Xtronic is er vanaf €41.830. De Nissan Qashqai e-Power is goedkoper. Die mag vanaf €39.880 mee naar huis.

Wil je toch een handgeschakelde Nissan Qashqai? Dan ben je aangewezen op een gebruikt exemplaar. Van de maar liefst 1.613 tweedehands Nissans Qashqai in het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek, hebben er zo'n 170 stuks de 140 pk sterke mild-hybride aandrijflijn met handbak.