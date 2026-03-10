Ga naar de inhoud
Nissan Micra duizenden euro’s goedkoper door Business Edition

Vanaf €26.990!

2
Nissan Micra
Jan Lemkes
2

De Nissan Micra is er pas net, maar Nissan komt nu al met nieuwe uitvoeringen voor de elektrische tweelingbroer van de Renault 5. De ‘zakelijke’ Business Edition is hetzelfde als de reguliere instapper, maar wel veel goedkoper!

De reguliere Nissan Micra heeft een vanafprijs van € 29.610. Daarvoor krijg je een 40-kWh batterij, 120 pk en dat wat bij zustermodel Renault 5 ‘Urban Range’ heet: een actieradius van dik 300 kilometer. Wil je dat upgraden naar dik 400 kilometer, dan koop je voor €34.610 een Micra met 52-kWh accu en meer vermogen. De uitrusting wordt dan ook meteen naar een hoger plan getild, want die 52- kWh versie is minimaal een Advance in plaats van een Engage.

Nu voegt Nissan de Engage Business Edition en Advance Business Edition aan het aanbod toe. Die zijn eigenlijk identiek aan de genoemde ‘burgerversies’, maar bedoeld voor zakelijke rijders en een stuk goedkoper. De nieuwe vanafprijs komt daarmee op €26.990, terwijl de variant met de grotere accu en Advance-uitrusting voor €31.990 op de parkeerplaats van je bedrijfsverzamelgebouw staat. Dat scheelt in aanschaf- en leaseprijzen, maar natuurlijk ook in de bijtelling.

2 Bekijk reacties
Nissan Nissan Micra Elektrische Auto

