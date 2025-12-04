Ga naar de inhoud
Nissan Qashqai en Nissan Juke gunstiger geprijsd voor lease

Business Edition

Nissan Qashqai
Joas van Wingerden

De Nissans Qashqai en Juke worden beschikbaar als Business Edition met een rijkere uitrusting voor een gunstiger fiscale prijs.

Nissan zet de Qashqai en Juke in de actiebak voor leaserijders. Dat wil zeggen: er komen van beide modellen Business Editions, die rijker uitgerust zijn dan een reguliere uitvoering, maar voor een lagere fiscale prijs. In beide gevallen is uitrustingsniveau N-Connecta de basis, maar ze zijn in de lease goedkoper dan die uitvoering.

In beide gevallen zijn er onder meer een 12,3-inch touchscreen, 3D-navigatie, een 12,3-inch digitaal instrumentarium, Android Auto en Apple Carplay en een draadloze telefoonoplader van de partij. Bij de Qashqai is er ook een Around View Monitor, verwarmbaar stuurwiel en verwarmbare vooruit bij.

De fiscale prijzen beginnen bij €30.305 voor de Juke Business Edition met mild-hybride aandrijflijn, ofwel €200 bijtelling per maand. Bij de Qashqai begint het bij €38.640 of €254 bijtelling per maand. Wil je die met e-Power-aandrijflijn, dan is de fiscale prijs €38.690.

Nissan Qashqai Nissan Juke

