De Nissan Qashqai is in Nederland al jaren de kurk waarop het merk drijft. Straks zie je er misschien nóg meer van op de weg. De Nissan Qashqai wordt over de gehele linie duizenden euro's goedkoper.

Onlangs werd de Nissan X-Trail flink goedkoper. De prijzen van die SUV zakten met tot wel €7.000. AutoWeek kan melden dat ook de prijzen van de Nissan Qashqai omlaag gaan, al is de prijsdaling niet zo heftig als die van de X-Trail. Toch wordt de Qashqai over de gehele linie tot wel €3.000 goedkoper. Mooi meegenomen, toch?

De prijsverlaging levert de Nissan Qashqai een nieuwe vanafprijs op van €38.640. Dat is €2.000 minder dan voorheen. Voor dat geld rijd je een als Acenta uitgevoerde Nissan Qashqai met 140 pk sterke mild-hybride 1,3 liter viercilinder benzinemotor. Schakelen gaat dan met de hand. Ook de Nissan Qashqai met de 158 pk sterke mild-hybride zakt €2.000 in prijs en is als Acenta nu vanaf €40.640.

Liever een mild-hybride Qashqai waarin je niet zelf hoeft te schakelen? Dat kan ook weer, want de 158 pk sterke 1.3 mild-hybrid valt ook aan een cvt te knopen. Voor de Nissan Qashqai Mild-Hybrid 158 Xtronic ben je vanaf nu minimaal €41.140 kwijt. Dat is €3.000 minder dan eerder. De altijd volledig elektrisch aangedreven maar ook met een 1.5 driecilinder benzinemotor uitgeruste Qashqai e-Power betaal je voortaan minimaal €41.190. Ook dat is minder dan eerder. Let wel: het gaat hier nog wel om de 190 pk sterke Qashqai e-Power. De e-Power-aandrijflijn is onlangs vernieuwd. Daarover lees je hier meer.

Nissan Qashqai in Nederland

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn in Nederland 1.303 Nissans Qashqai geregistreerd. Dat zijn er minder dan de 1.850 stuks die in diezelfde periode vorig jaar op kenteken gingen. Wel is de Qashqai dit jaar het best verkopende model van Nissan, maar dat is geen verrassing. Sinds de introductie van de eerste generatie Qashqai in 2007 is het model onafgebroken Nissans best verkochte auto in Nederland. Al 14 jaar op rij dus. Ook op Europees niveau is de Qashqai het absolute succesnummer van het merk.

Prijzen Nissan Qashqai - augustus 2025