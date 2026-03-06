Eindelijk lijkt de lente te zijn doorgebroken. Blauwe lucht, zonneschijn, fluitende vogels … Heerlijk! Tijd om op zoek te gaan naar open vertier. Maar omdat Koning Winter zich niet zomaar gewonnen geeft, gaan we deze week voor een goedkope cabriolet, een occasion met een stalen klapdak. Zo rijd je - indien nodig - in een mum van tijd weer in een hardtop-coupé. Omdat we niet weten hoe zonnig de nabije toekomst is, houden we de hand op de knip met een budget van € 3.000.

Een vrij beperkt budget betekent dat we niet een dure kostganger wensen. Het moet dus een compacte auto worden: zuinig, goedkoop in verzekering en motorrijtuigenbelasting, en handig in de stad. Wordt het een Mitsubishi Colt CZC, een Nissan Micra C+C of de ooit zeer populaire Peugeot 206 CC?

Mitsubishi Colt CZC 1.5 Invite - 2006 - 153.911 kilometer - €2.495

We trappen af met de goedkoopste occasion van deze week: nog geen 2,5 mille, en dat voor een heuse Pininfarina-creatie. Enkel de Hyundai Matrix weet dat te evenaren, dunkt ons. Nou is de Mitsubishi Colt CZC - waar daarover hebben we het - in gesloten toestand geen schoonheid, net als onderstaande Micra C+C trouwens. Maar als je erin zit, merk je daar toch niets van en bovendien zoeken we een occasion om open te rijden. Met dat in het achterhoofd viel ons deze Mitsubishi Colt op: zwart vanbuiten, maar met een vrolijk gekleurd interieur. Daar houden we van! Tien jaar na zijn geboorte kwam de JG-665-L naar ons land en plezierde sindsdien vier eigenaren. Dat is mogelijk een aandachtspuntje, evenals een correcte werking van het klapdak. Want over garantie geen woord, maar dat heeft ongetwijfeld met de prijs te maken. Dat dak opent overigens niet volautomatisch: je moet twee klemmen tussen dak en voorruitstijl losklikken en met een druk op de knop zit je binnen twintig seconden in de zon.

Belangrijke informatie over het welbevinden van de auto is ondergebracht in drie analoge instrumenten, die op bijna Italiaanse wijze worden overkapt. De middenconsole is eenvoudig van opzet, maar de vormgeving maakt dit deel van het dashboard toch tot iets bijzonders. Ook over het meubilair zijn we te spreken. Tenminste, voorin. Achterin heeft de Colt twee rudimentaire zitplaatsen. Het oogt netjes, maar de ruimte is enkel voor twee kinderen. Of bagage, want onder de achterklep gaat maximaal 190 liter.

De atmosferische 1500 is niet onderbemeten, maar nodigt in combinatie met de rustige, weinig scherpe besturing meer uit tot cruisen dan tot sporten. Tot de uitrusting van deze Invite behoren onder meer airco, lichtmetalen wielen, een met leer bekleed stuurwiel, audio en elektrische ramen en dito zijspiegels.

Signalement

Merk Mitsubishi

Type Colt CZC 1.5 Invite

Bouwjaar juni 2006

Kilometerstand 153.911

Vraagprijs €2.495

Waar te koop? Plevier Autobedrijven, Purmerend

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.499 cc

Max. vermogen 80 kW/109 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 145 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.110 kilo

Bagageruimte 190 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:15,2 (NEDC)

0-100 km/h 10,5 s

Topsnelheid 185 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Nissan Micra C+C 1.4 Tekna - 2008 - 142.243 kilometer - €2.999

Nog een karretje dat gesloten moeilijker op het netvlies ligt dan geopend, is de C+C-uitvoering van de Nissan Micra. Deze Nissan Micra is ruim twee jaar jonger (post-facelift) dan zijn landgenoot, heeft iets minder gereden en daardoor wat hoger geprijsd. In 2021 reed de J-939-RV ons land binnen en kende sindsdien twee eigenaren. De vraagprijs is inclusief afleveringskosten, waarbij de auto technisch is nagekeken. Of dat ook het dak geldt, wordt niet vermeld. Dit dak opent en sluit zich in 23 seconden met enkel een druk op de knop. Tevens is het voorzien van een glazen dakpaneel mét zonnescherm. Iets geavanceerder dus, daarom ook hier: check het mechanisme, want over garantie evenmin een woord.

Instappen in de Micra C+C vereist enige omzichtigheid, vooral als de auto al open is. De raamlijst steekt helaas erg ver naar achteren, zodat een gemene bult gauw is opgelopen. Zit je eenmaal, dan blijkt dat het interieur meer biedt dan het uiterlijk doet vermoeden. Voorin tenminste, want achterin zijn de twee zitplaatsen er vooral voor de sier. Want met de voorstoelen ingesteld voor een gemiddelde volwassene is de beenruimte al volledig verdwenen. Het dashboard is appetijtelijk en fris vormgegeven. De witte wijzerplaten zijn geslaagd en ook de ronde knoppen van verwarming/ventilatie en het display daarvan zien er leuk uit.

Ondanks zijn 88 pk komt de topless-Micra weinig te kort in het hedendaagse verkeer. Ook sturen doet hij niet onaardig, hoewel het onderstuur wat minder had mogen zijn. Nissan heeft hier iets te veel op veiligheid gespeeld. Een extra dwarsbalk voorin en een zogenaamde dynamische demper achterin zorgen voor voldoende stevigheid bij deze cabrio. Met 255 liter bagageruimte en de mogelijkheid om 750 kilo geremd te trekken, is de Micra C+C een stukje veelzijdiger dan de Colt CZC. Die pronkt dan weer met een beroemd designhuis. De uitrusting van beide occasions is zowat gelijk.

Signalement

Merk Nissan

Type Micra C+C 1.4 Tekna

Bouwjaar augustus 2008

Kilometerstand 142.243

Vraagprijs €2.999

Waar te koop? Rijnmondauto, Rotterdam

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.386 cc

Max. vermogen 65 kW/88 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 128 Nm bij 3.200 tpm

Leeggewicht 1.135 kilo

Bagageruimte 255 l

Max. aanhanger geremd 750 kilo

Gem. verbruik 1:15,2 (NEDC)

0-100 km/h 12,8 s

Topsnelheid 174 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Peugeot 206 CC 1.6-16V Roland Garros - 2006 - 119.483 kilometer - €2.950

Trendsetter van de compacte coupé-cabriolet was de Peugeot 206 CC. Niet verwonderlijk, aangezien Peugeot in de jaren 30 van de vorige eeuw al elektrisch bediende hardtops aanbood op diverse -02-modellen. De 206 CC was van begin af aan al een flink succes. Ook nu kom je deze kleine rakker nog regelmatig tegen, zowel op straat als in de showroom. Zoals deze Peugeot 206. De 60-TJ-RB is in het najaar van 2006 nieuw in ons land geleverd en kende sindsdien vier eigenaren. Van dit trio is de kilometerstand het laagst, maar dat is helaas niet te zien aan de bestuurdersstoel: het chique leer van deze Roland Garros-uitvoering is al aardig craquelé aan het worden. Overigens is garantie tegen een kleine meerprijs mogelijk, aldus de advertentie.

De kapbediening gaat op dezelfde manier als die van de Colt CZC. Met de kap omlaag is van torderen weinig sprake, ook al is het onderstel vrij stevig. Rijwindgeluiden blijven eveneens op de achtergrond. De betrouwbare, vlotte en krachtige (1.100 kilo geremd trekgewicht), maar niet bijzonder zuinige 1.6i-16V-motor wil wél van zich laten horen. De vijfversnellingsbak is typisch Peugeot: de slagen zijn tamelijk lang en er zit vrij veel speling op de pook. Wel laten de versnellingen zich gemakkelijk inleggen. Bij parkeersnelheden stuurt de 206 CC wat zwaar, maar bij hogere snelheden profiteer je daarvan: er zit veel gevoel en precisie in, en de auto laat zich gewillig door bochten jagen. Het forse zitmeubilair is berekend op een sportieve gasvoet. De wangen van zowel zittingen als leuningen van de voorstoelen zijn geprononceerd genoeg om voldoende steun te geven. Jammer dat ze ook in de laagste stand tamelijk hoog zitten en helaas is het stuurwiel niet axiaal te verstellen, waardoor het instellen van een ideale zitpositie lastig is. Ook hier is het achterin behelpen, wat eveneens geldt voor de kofferruimte. Met onder meer regen- en lichtsensor, cruisecontrol en een set zomer- en winterwielen is de kleine Fransman het meest luxueus van dit trio compacte zonaanbidders.

Signalement

Merk Peugeot

Type 206 CC 1.6-16V Roland Garros

Bouwjaar september 2006

Kilometerstand 119.483

Vraagprijs €2.950

Waar te koop? Autobedrijf Van Oorschot, Liempde

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.587 cc

Max. vermogen 80 kW/109 pk bij 5.750 tpm

Max. koppel 147 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.115 kilo

Bagageruimte 175 l

Max. aanhanger geremd 1.100 kilo

Gem. verbruik 1:14,3 (NEDC)

0-100 km/h 10,6 s

Topsnelheid 193 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie compacte coupé-cabrio’s. In welke laat je de zon toe?

Ooit een trend, maar inmiddels best verguisd om hun uiterlijk wanneer de hoed op is: de compacte coupé-cabriolet. Wij hebben je er drie laten zien. Alle drie voor een klein prijsje, maar welke moet het worden? De Colt CZC, zodat je kunt zeggen dat je een Pininfarina-creatie hebt? De sportievere en luxere 206 CC of juist de meer op comfort afgestemde en jongere Micra C+C? Laat het ons weten!