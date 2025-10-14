Ga naar de inhoud
Nissan Qashqai e-Power: elektrisch aangedreven SUV duizenden euro's goedkoper

Lagere bpm, lagere prijs

19
Nissan Qashqai e-Power
Lars Krijgsman

De Nissan Qashqai is er als mild-hybride én als altijd elektrisch aangedreven e-Power die ook gewoon een verbrandingsmotor aan boord heeft. De Nissan Qashqai e-Power heeft een nieuwe aandrijflijn. Die is krachtiger, efficiënter én goedkoper.

De Nissan Qashqai is in Nederland altijd een hybride, al liggen de twee soorten hybride aandrijflijnen waarmee de auto leverbaar is mijlenver bij elkaar vandaan. Er is een 140 pk sterke mild-hybride aandrijflijn met handbak en een 156 pk krachtige mild-hybride versie met CVT. Daarnaast levert Nissan de Qashqai als e-Power. Een Nissan Qashqai e-Power is altijd elektrisch aangedreven, maar is geen EV. Hij heeft ook een benzinemotor aan boord die het kleine accupakket van stroom voorziet, waaruit de elektromotor zijn levenslust put. De e-Power-aandrijflijn is onlangs vernieuwd en nu weten we ook wat de vernieuwde versies kosten. Goed nieuws: minder dan voorheen!

De vernieuwde Nissan Qashqai e-Power is er voortaan vanaf €39.190 en is daarmee €2.000 voordeliger geworden. De prijsdaling van twee mille geldt voor alle uitvoeringen. Dus niet alleen voor de Acenta, maar ook voor de N-Connecta, N-Design, Tekna en Tekna Plus

De elektromotor is voortaan 15 pk sterker en brengt nu 205 pk op de been. De benzinemotor is opnieuw een 1.5, al is het een geheel nieuwe machine  die een stuk efficiënter is. Daar komt bij dat de e-Power variant ook nog eens stiller is geworden. De CO2-uitstoot is op papier 12 procent lager dan voorheen en dat maakt de rode lap voor het Nederlandse bpm-monster net even minder rood. Die lagere bpm is dan ook verantwoordelijk voor de lagere prijs.

Prijzen Nissan Qashqai e-Power

UitvoeringPrijs
Qashqai e-PowerAcenta€39.190
Qashqai e-PowerN-Connecta€41.640
Qashqai e-PowerN-Design€43.740
Qashqai e-PowerTekna€43.740
Qashqai e-PowerTekna Plus€47.240
Nissan Nissan Qashqai

