Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Wie de goedkoopste versie van de Nissan Micra wil, kan kiezen uit wit, zwart en grijs. In dat opzicht lijkt de auto sterk op de Tesla Model 3 en Model Y ‘Standard’, maar volgt de uitrusting ook dat voorbeeld?

Nissan Micra Engage Business Edition - €26.990

Met een vanafprijs van €26.990 voor de Business Edition is de nieuwe Nissan Micra een stuk prijziger dan de goedkoopste versie van de auto waarop hij is gebaseerd. Die heb je immers al voor €24.990, alleen wil je die echt niet hebben. De instap-5 (Five) heeft bijvoorbeeld geen snellaadmogelijkheid, waardoor de 120 pk sterke volution van €28.290 ‘de facto’ de instapper is die je zou kunnen overwegen. Waardoor de Micra toch weer voordeliger is, want de onlangs gelanceerde Engage Business Edition van net geen 27 mille heeft dezelfde aandrijflijn als de Renault 5 Evolution.

Tussen die Business Edition en de reguliere uitvoeringen van de Micra zit volgens de prijslijst overigens geen verschil behalve de prijs, dus vraag gerust aan je dealer wat dat voor jou als particulier betekent. Wij gaan voor de rest van dit verhaal even uit van de reguliere uitvoeringen en stellen dan vast dat dat er drie zijn: Engage, Advance en Evolve. De Evolve is echter alleen verkrijgbaar in combinatie met 150 pk en een accu van 52 kWh, instapper Engage is er juist alleen met 120 pk en 40 kWh. Daarmee kom je op papier 317 kilometer er. Wil je de grote accu, dan wordt het minimaal een Advance Business Edition van €31.990.

De goedkoopste Nissan Micra heeft al privacy glass, een audiosysteem met vier speakers, een infotainmentsysteem met draadloze Android Auto en Apple Carplay, (niet-adaptieve) cruisecontrol, een warmtepomp en automatische klimaatregeling. Ledverlichting rondom met lichtsensor en ruitenwissers met regensensor horen er ook gewoon bij.

Advance

Die standaarduitrusting is daarmee eigenlijk gewoon prima, maar dat laat onverlet dat de duurdere Advance veel moois toevoegt. Zo heeft die een uitgebreider infotainmentsysteem van Android Automotive met ingebouwde Google Maps, extra luidsprekers, een draadloze telefoonlader, een uitgebreider verstelbare bestuurdersstoel, een automatisch dimmende binnenspiegel en verwarmbare buitenspiegels. Ook sfeerverlichting, rijmodi, adaptieve cruise control, een middenarmsteun en een achteruitrijcamera horen er dan bij.

De Advance kost met de kleine batterij €28.990 als Business Edition en €31.610 zonder die toevoeging, maar hier zit er wel degelijk verschil tussen die twee. De reguliere uitvoering heeft immers het ‘Cold Pack’ dat bij de Business geen optie lijkt te zijn, en is dus uitgerust met stuur- en stoelverwarming.

Voor een echt leuke Micra moet je het trouwens sowieso hogerop zoeken. Wie geen monochrome lak wil zit aan de Advance vast en mag ook het interieur een ander kleurtje krijgen dan zwart of grijs, dan moet je zelfs voor de duurste Evolve-trim en dus de grote accu gaan. Dat is de Micra die op alle persbeelden staat, dus bereid je voor op een lichte teleurstelling bij de aanblik van één van de mindere versies. Het verschil tussen een Engage en een Advance is optisch trouwens minimaal, want ze staan op dezelfde 18-inch stalen wielen met (vrij imposante) wieldoppen. Wel heeft het instappertje een traditionele spriet-antenne en nemen we op de Advance-voorbumper een zilverkleurig sier-element waar dat bij de Engage zwart is.

De keuze van de auteur

Een zo uitgebreid mogelijk verstelbare stoel en een middenarmsteun beschouw ik als vrij essentieel. Dat Google-systeem met extra speakers is ook niet weg en dus denk ik dat een Advance de verstandige keuze is, trouwens ook met het oog op restwaarde. De grote accu is in dat kader natuurlijk eigenlijk ook verplicht, maar de prijs neemt dan een vlucht naar regionen waarin ik sowieso wat anders zou kiezen. Het wordt dus toch maar gewoon die kleinere batterij, maar ik vink nog wel de ‘Authentic Blue’-lak aan. Het totaalbedrag komt zo uit op €32.310.